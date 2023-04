Calciomercato Roma, offerta per il nuovo de Ligt: Pinto concede il bis

Calciomercato Roma, l’opera di scouting portata avanti dai giallorossi procede senza soluzioni di continuità. L’ultimo nome sul taccuino di Pinto e i possibili margini di manovra.

Uno dei reparti della Roma che sarà sicuramente puntellato nel corso delle prossime sessioni di calciomercato sarà inevitabilmente il pacchetto arretrato.

In attesa di conoscere con maggiore chiarezza il futuro di Chris Smalling, per il quale Pinto ha già avuto modo di mettere sul piatto un contratto biennale a circa 3,5 milioni di euro a stagione, la Roma ragiona anche su altri fronti. Posto che l’eventuale addio di Kumbulla a fine stagione sta prendendo sempre più quota, i giallorossi dovranno anche sciogliere il nodo Llorente, il cui riscatto sembra essere in bilico.

Un profilo che stuzzica e non poco gli uomini mercato della Roma è quello di Rav van Den Berg, centrale olandese che attualmente milita al PEC Zwolle. Messosi in luce a suon di prestazioni importanti, van Der Berg è finito da tempo sul taccuino dei giallorossi, che ne stanno apprezzando in maniera importante i progressi. Come evidenziato da calciomercato.it già lo scorso gennaio Pinto ha formulato allo Zwolle, club che attualmente milita nella Serie B olandese, una proposta da circa un milione di euro.

Calciomercato Roma, fari puntati su van Den Berg: i margini di manovra di Pinto

Gli olandesi, però, hanno giudicato insufficiente l’offerta avanzata dalla Roma e la trattativa è sfumata in un nulla di fatto. Sempre stando a quanto riferito da calciomercato.it nei prossimi mesi i giallorossi sarebbero intenzionati a ritornare alla carica per provare a chiudere l’operazione.

A gennaio lo Zwolle valutava il proprio gioiellino non meno di due milioni di euro, cifra che potrebbe essere ritoccata al rialzo nel caso in cui dovesse nascere una vera e propria asta.

La concorrenza, infatti, è divenuta improvvisamente molto folta e comprende, tra le altre, anche l’Ajax. Nei mesi scorsi l’olandese volante è stato sondato anche dal Milan, con i rossoneri che si sono informati sul calciatore alla luce dei floridi contatti imbastiti nel mercato olandese. Scenario dunque da monitorare con attenzione.