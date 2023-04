Calciomercato Roma, ritorno di fiamma per l’esubero: sorriso Pinto

Calciomercato Roma, per l’esubero ci potrebbe essere un clamoroso ritorno di fiamma. Sorriso Pinto

Un clamoroso ritorno. E la Roma spera, perché il giocatore di sicuro non rientra nei piani né della società e nemmeno di Mourinho. E allora potrebbe portare quel gruzzoletto che potrebbe aiutare Pinto nelle sue idee. Soldi da investire, soldi freschi che devono essere immessi nelle operazioni del general manager della Roma.

Secondo As infatti, lunedì sera, nella partita tra Valencia e Rayo Vallecano, c’era un osservato speciale. E avrete capito che parliamo di Justin Kluivert, l’esterno di proprietà della Roma in prestito all’ex squadra di Gattuso che i giallorossi hanno preso dall’Ajax. E sarebbe proprio l’Ajax il club che lo ha messo sotto la lente d’ingrandimento. Per quello che come detto potrebbe essere un clamoroso ritorno.

Calciomercato Roma, l’Ajax vuole Kluivert

La Roma da questa operazione spera di avere 15 milioni di euro, che sarebbero i soldi pattuiti tra i club per il riscatto del cartellino. Ma forse, Pinto, si potrebbe accontentare anche di qualche milione in meno per riuscire a cedere l’olandese che mai a Trigoria è riuscito a fare vedere il proprio valore. Di certo c’è una sola cosa al momento: in caso di retrocessione del Valencia di possibilità per Kluivert di rimanere in Spagna non ce ne sarebbero.

E questo interesse dell’Ajax è sicuramente ben visto da parte della Roma. Che potrebbe avere un’opzione diversa per riuscire a piazzare il cartellino del giocatore. Un cartellino che la società giallorossa ha preso per 17 milioni di euro nel 2018. Quindi già 10-12 milioni potrebbero essere utili. Si è parlato, c’è da dirlo, anche di un Valencia pronto ad anticipare il riscatto in cambio di uno sconto, ma poi la situazione di classifica è precipitata con l’addio anche di Gattuso e quindi le priorità dentro il club spagnolo sono cambiate in maniera repentina. Adesso vedremo quello che potrebbe succedere, segnalando anche questo nuovo interesse che potrebbe rivelarsi decisivo.