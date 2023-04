Il Bayern completa il poker, affare irripetibile: miraggio Roma

Calciomercato Roma, la presa di posizione è definitiva: il rinnovo ormai è in alto mare, con il Bayern Monaco che può sparigliare le carte.

La vittoria contro la Sampdoria ha rappresentato una vera e propria panacea. Ritornare al successo ha consentito gli uomini di Mourinho di non perdere contatto dal treno Champions League, nel quale vogliono ancora ritagliarsi un ruolo importante. Nel frattempo, però, le voci di mercato continuano a calamitare l’attenzione mediatica.

Sono diversi gli spifferi che vedono la Roma coinvolta direttamente od indirettamente. Sicuramente il mercato degli svincolati, o comunque di coloro che non hanno ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2023, rappresenterà un’ottima fonte dalla quale attingere. Rientra in questa categoria Daichi Kamada, che ha già comunicato all’Eintracht Francoforte la volontà di non rinnovare il contratto con il club tedesco che scadrà tra pochi mesi.

Calciomercato Roma, tutti pazzi per Kamada: lo scenario

Sondato anche dalla Roma, Kamada in realtà fa gola a diversi club in giro per l’Europa. Messosi in luce a suon di gol ed assist in una stagione che ne ha suggellato la definitiva consacrazione anche sul piano internazionale, il nipponico piace e non poco in Premier League. Il Liverpool, ad esempio, è uno dei club maggiormente interessati al suo acquisto. I Reds monitorano il da farsi, e sebbene non abbiano ancora formalizzato una proposta concreta, sono pronti a cogliere quegli spiragli che eventualmente dovessero aprirsi.

Come riferito da Relevo, però, anche il Bayern Monaco e l’Atletico Madrid vogliono provare a capire i margini di manovra. La telenovela, però, è ancora molto lontana dal concludersi. Kamada nelle scorse settimane era stato infatti accostato con una certa insistenza soprattutto al Borussia Dortmund, con i gialloneri che si diceva fossero disposti a mettere sul piatto un’offerta quinquennale da 6 milioni di euro a stagione a cui aggiungere eventualmente un premio alla firma e bonus vari. Stando così le cose per la Roma e il Milan, l’altro club italiano sulle tracce del calciatore, le chances di mettere le mani sul jolly nipponico diventerebbero sempre più basse.