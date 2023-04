Roma, la reazione UFFICIALE dopo le perquisizioni in sede

Roma, inchiesta plusvalenze e comunicato ufficiale. Il club giallorosso prende posizione, di seguito l’annuncio della società.

Sono state ore molto intense e particolari all’ombra del Colosseo. In una fase dominata da disquisizioni di natura unicamente sportiva e legate all’attesa per gli eventi futuri legati al mondo unicamente calcistico, in serata è infatti arrivata la notizia relativa alla nascita di indagini anche tra le fila giallorosse. Più in generale, va detto che il corso dell’intera stagione è stato fin qui contraddistinto da una serie di eventi di non trascurabile importanza, circa i quali potrebbero arrivare novità tutt’altro che scontate con consequenziali impatti anche in casa giallorossa.

Il caso Prisma tra le fila juventine e, più in generale, le tante inchieste riconducibili alla Vecchia Signora con matrice ‘plusvalenze’ sono state certamente all’ordine del giorno. Questo ancor di più dopo la decisione di decurtare quindici punti dalla classifica della squadra di Allegri a partire da metà gennaio, con consequenziale impatto anche sul campionato e su una classifica che potrebbe risentire ovviamente non poco di tale decisione.

Roma, il comunicato UFFICIALE del club dopo le perquisizioni

Il grane e decisivo appuntamento è certamente quello del 19 aprile, con la sentenza che decreterà in modo ufficiale una posizione definitiva sulla questione penalizzazione e i consequenziali provvedimenti per il club bianconero. Come detto, però, in serata è arrivata anche la notizia relativa alla nascita di indagini e perquisizioni in casa Roma, oltre che tra le fila di Salernitana e Lazio.

A tal proposito, in un momento già delicato da un punto di vista sportivo, la società ha espresso la propria posizione tramite un comunicato ufficiale, recitante come segue. “L’AS Roma prende atto dell’avvio di indagini da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma nei confronti della Società nonché di alcuni suoi attuali e precedenti dirigenti. La società sta collaborando con le autorità competenti e auspica che venga fatta piena chiarezza sulla vicenda nel minor tempo possibile, ritenendo di aver sempre operato nel pieno rispetto delle norme vigenti“.