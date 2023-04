Gazzetta dello Sport, penalizzazione o semplice ammenda: cosa rischia la Roma

La Gazzetta dello Sport questa mattina spiega quello che potrebbe succedere dopo le perquisizioni di ieri. Ecco gli scenari

Ieri ci sono state le perquisizioni. Oggi, la Gazzetta dello Sport, inizia a fare un quadro su quello che potrebbe succedere a Roma, Lazio e Salernitana che sono entrate nel mirino della Procura capitolina di quella di Tivoli.

Precisiamo una cosa: le indagini ovviamente sono ancora in corso e probabilmente sono anche partite da un poco di tempo. Quindi una cosa è certa, i tempi saranno abbastanza lunghi prima che la procura federale possa avere anche le carte che, Chiné, è comunque intenzionato a chiedere. Ovviamente se queste perquisizioni e queste indagini dovessero portare a un processo. Al momento non ci sono notizie nel merito e solamente il tempo farà avere un quadro più chiaro.

Roma, ecco tutti i possibili scenari

Ma adesso la domanda che tutti si fanno è una: cosa rischia la Roma? Allora, il quotidiano rosa in edicola spiega che per quanto riguarda i campani, il subentrare della nuova proprietà che fa capo a Danilo Iervolino, dovrebbe portare all’esclusione di qualsiasi responsabilità. Mentre un discorso diverso deve essere fatto per Roma e Lazio, a quanto pare.

Il “problema” è sempre il famoso, ormai, articolo 31: quello che riunisce “violazioni in materia gestionale ed economica”. Il comma 1 stabilisce come sanzione quella “dell’ammenda con diffida”. L’ipotesi è remota invece, anzi sembra totalmente da escludere che queste violazioni gestionali siano state determinanti per iscriversi al campionato. Quindi non si rischia in nessun modo né la retrocessione e nemmeno l’esclusione del campionato. Se invece venisse tirata in ballo anche la “mancata lealtà”, l’idea cioè di un sistema illecito per eludere norme sportive o penali ci potrebbe essere una penalizzazione. Tutte ipotesi, ovviamente, al momento. Niente di concreto, in attesa di capire come si svilupperanno le indagini.