Pugno duro: contro la Roma chiuso un altro settore dello stadio. Ecco quello che sta succedendo. Si attende solo la decisione ufficiale

Il Feyenoord ha preso un altro provvedimento. E secondo il 1908.nl mancherebbe solamente l’ufficialità. Il tutto per i fatti successi ieri sera nella gara contro l’Ajax, quando Klaassen è stato colpito da un accendino in testa che ha provocato la sospensione temporanea della partita.

Nelle ore successive a questo match, e in vista della partita contro la Roma, la prossima che la squadra olandese giocherà in casa, il club sembra essere intenzionato a chiudere il Parterre Z, quello da dove è partito l’oggetto che farà sicuramente arrivare una multa o forse qualcosa di più pesante in testa alla società. I biglietti erano già stati messi in vendita, si legge, quindi erano già stati acquistati si legge. E nelle prossime ore verranno date delle informazioni se verranno rimborsati oppure se si provvederà al trasferimento in altre zone dello stadio.

Feyenoord-Roma, gli olandesi chiudono un altro settore

Non è una partita come tutte le altre quella tra Feyenoord e Roma. Già nel momento del sorteggio che ha messo di fronte le squadre che a Tirana si sono giocate la Conference League, sono iniziati i timori per una trasferta calda, in entrambi i casi. Anche per quelli che erano i precedenti degli olandesi nella Capitale, quando hanno devastato la Barcaccia.

Gualtieri aveva chiesto lo stop immediato della trasferta. Che è ufficiale da un poco di giorni. Adesso questa nuova presa di posizione da parte del club olandese che bandisce i tifosi violenti. Quelli che nemmeno tifosi si possono chiamare ma vandali. Pugno duro.