Roma, 19 milioni per i Friedkin e incasso miliardario: Champions League decisiva

Roma, bottino giallorosso e incassi da urlo in Europa. Anche la squadra di Mourinho coinvolta, svelati tutti i numeri.

Sia nel corso di gennaio che della campagna acquisti dell’estate precedente, abbiamo evidenziato come la Roma fosse attesa da un lavoro finalizzato al migliorare la rosa da consegnare a mister Mourinho, al fine di venire incontro alle esigenze di un allenatore da sempre abituato a lavorare con qualitativo materiale tecnico ma in questi anni intelligente anche nel comprendere di non poter avanzare pretese utopistiche e troppo complicate. O,comunque, consapevole di non poter arrivare a ingaggi nobili con la stessa facilità di un tempo.

Di questo Mourinho è consapevole da tempo, forse già da quel primo e decisivo incontro con i Friedkin in quel di Londra, destinato a presentare lui un progetto di crescita diacronica, sostenibile e ben rispettosa dei paletti di cui noi ormai tutti sappiamo e che ai piani alti di Trigoria si sono sempre prodigati di osservare al fine di una correttezza che coesistesse con il non meno forte anelito al voler risvegliare il ‘gigante dormiente‘.

Roma, trionfare vale oro: 19 milioni dopo Tirana e cifre da capogiro in Europa

L’operato di mercato in questi anni è stato certamente importante, seppur contraddistinto da qualche macchia o operazione meno felice. C’è adesso certamente attesa per la disambiguazione del futuro modus operandi del club la prossima estate, con la consapevolezza di dover attendere importanti responsi relativi alla posizione di Mourinho rispetto alla società.

Molto, ovviamente, passerà anche per i traguardi sportivi ottenuti, conseguenza ma anche matrice di quanto fatto dalla società sul mercato e, più in generale, nell’ambito di un iter di crescita che i Friedkin hanno sempre cercato di osservare con grande deontologia e lungimiranza. Sul fronte sportivo, andrà capito fin dove arriverà la squadra di Mourinho, grazie alle cui prestazioni sono state rimpinguate le casse dei Friedkin già lo scorso anno.

In particolar modo, stando a quanto si legge su “La Stampa“, la Roma ha incassato per la vittoria in Conference League 19 milioni di euro, attinti dal complessivo di 235 milioni messi a disposizione dalla Uefa per premiare chi avesse ottenuto determinati obiettivi nella neonata competizione europea.

Una cifra importante, certamente, ma comunque minore rispetto alla vincitrice dell’Europa League e della Champions. Eintracht Francoforte e Real Madrid hanno infatti ottenuto rispettivamente 41.6 milioni di euro e 133.7 milioni di euro per aver alzato le due coppe europee maggiori.

Emblematico, infine, il dato relativo alla cifra totale suddivisa nel corso della scorsa edizione di Champions League, attestata sui 2 miliardi di euro. Chissà che non possa essere un monito in più per la Roma in questa fase determinante della stagione, anche da un punto di vista economico.