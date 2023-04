Valutazioni UFFICIALI del governo, tifoseria punita: la Roma osserva

Già in occasione della prossima sfida contro la Roma si potrebbe adottare una misura restrittiva completa. La presa di posizione della ministra apre la porta a nuovi scenari.

Il tour de force della Roma vedrà nel match contro il Torino una tappa fondamentale del percorso di crescita della compagine di Mourinho. Dopo il successo rimediato ai danni della Sampdoria, Dybala e compagni vogliono trovare quella continuità di rendimento persa prima della sosta. Una prestazione importante contro i granata, poi, permetterebbe di prepararsi al meglio alla sfida di Europa League contro il Feyenoord, in programma il prossimo giovedì.

Per l’occasione, però, potrebbero esserci clamorose novità. Dopo gli scontri materializzatisi nel corso della sfida contro l’Ajax, infatti, il governo olandese sarebbe intenzionato a varare provvedimenti importanti. Klaassen, infatti, è rimasto ferito dopo essere stato colpito da un accendino proveniente dal parterre Z, uno dei settori più caldi dello stadio De Kuip di Rotterdam, che ospita le partite casalinghe del Feyenoord. In un primo momento si pensava che gli olandesi potessero disporre soltanto della chiusura del settore sopra citato. In realtà la presa di posizione della ministra della Giustizia e della Sicurezza, Dilan Yesilgoz, potrebbe cambiare tutti i piani.

Feyenoord-Roma, avviso ufficiale della ministra: “Stiamo valutando di farli giocare a porte chiuse”

A precisa domanda, la ministra Yesilgoz ha risposto per le rime: “Stiamo valutando di far giocare le partite casalinghe del Feyenoord a porte chiuse“. Una presa di posizione che, se confermata anche dai fatti, potrebbe ripercuotersi già nel prossimo impegno casalingo proprio contro la Roma. Un’opzione che starebbe diventando sempre più concreta con il passare delle ore e che potrebbe assumere i crismi dell’ufficialità a stretto giro di posta.

Ricordiamo che in occasione del doppio confronto contro tra Feyenoord e Roma sono già state vietate le trasferte ad entrambe le tifoserie. La chiusura dello stadio e quindi la disputa a porte chiuse dei prossimi incontri della compagine di Slot, però, si renderebbe necessaria visto che i supporters della squadra di Rotterdam hanno dimostrato di poter creare dei danni anche all’incolumità dei calciatori in campo. Vi forniremo ulteriori ragguagli nel caso in cui trapelassero notizie ufficiali in tal senso.