Calciomercato Roma, pratica archiviata: doppio colpo improvviso

Calciomercato Roma, doppio addio a zero e sostituti già pronti. Tiago Pinto sa tutto, è successo in queste ore.

Abbiamo sovente evidenziato la sempre più diffusa tendenza nel calcio odierno nel riuscire a rinforzare i propri scacchieri con ingaggi funzionali e a costo zero, grazie a questa sorta di costume, divenuto pressoché abituale tra le fila di calciatori e agenti, nel portare a scadenza i propri contratti. Lo abbiamo visto spesso anche in casa Roma, sia sul fronte delle entrate che delle uscite.

Basti pensare alla comoda formula che ha permesso a Henrix Mkhitaryan di legarsi alla Roma, seppur non direttamente da svincolato, e alla pressoché simile sortita dell’armeno la scorsa estate, giunto all’Inter a costo zero dopo la vittoria in Conference League sotto l’egida di Mourinho. La stessa operazione Dzeko, seppur lungi dal rappresentare un addio da free-agent, ha permesso ai nerazzurri di concretizzare un importante ingaggio a cifre più che ragionevoli.

Calciomercato Roma, doppio addio a zero: sostituti bianconeri già pronti

Scenari simili si sono realizzati sul fronte opposto nella scorsa estate e anche negli anni precedenti. Basti pensare all’ingaggio di Matic e Dybala, unitamente alla formula sottintesa all’approdo temporaneo di Wijnaldum che porterà la Roma al dover fare delle valutazioni insieme al PSG e allo stesso giocatore circa l’eventuale modalità per rinnovare un rapporto che ha sin da subito accontentato tutte le parti in causa, al netto di sfortunati episodi di cui ormai tutti sappiamo.

La possibilità di concretizzare importanti operazioni in modo gratuito sarà filo rosso anche della prossima campagna acquisti, alla luce delle tante opportunità di mercato che sembrerebbero potersi profilare comodamente. I nomi di possibili rinforzi gratutiti per Tiago Pinto sono numerosi. Basti pensare ad Aouar o Ndicka, giusto per fare qualche nome e senza dimenticare di situazioni come quella Grimaldo e simili.

Da tale punto di vista, non sfuggano le ultime notizie in casa Eintracht Francoforte, laddove la Roma monitora, insieme a tanti altri club europei, le situazioni dei prossimamente svincolati Ndicka e Kamada. Secondo quanto riferito da Sport1, l’Eintracht rinforzerà l’attacco con Omar Marmoush del Wolfsburg, dopo aver completato di recente le visite mediche con il club bianconero.

Per ovviare alla pesante sortita del centrale, invece, i tedeschi hanno la scorsa settimana annunciato William Pacho, difensore centrale ventunenne.