Mourinho dopo Lampard: revival Chelsea, lo ha già contattato

L’allenatore della Roma è finito nel mirino del club che ha deciso di prenderlo in vista della prossima stagione, ci sono 4 concorrenti

Il futuro di Mourinho non è mai stato così in bilico per la Roma. L’allenatore portoghese, infatti, sembra essere un pendolo che oscilla tra l’andare via e il rimanere nella Capitale. A Trigoria il portoghese è riuscito a farsi amare sin dal suo arrivo e la vittoria della Conference League è stata solo la ciliegina sulla torta di una prima stagione vincente. L’obiettivo dei Friedkin, infatti, era quello e ci sono riusciti alla prima botta.

Dan e Ryan, infatti, hanno deciso di intraprendere un percorso vincente per cambiare la mentalità e la nomea della squadra. Chi meglio di José per farlo? Per questo motivo è stato ingaggiato lo Special One al posto di Fonseca e le parti si sono accordate per un triennale. Questa stagione rappresenta il secondo anno di Mourinho sulla panchina della Roma e bisogna ancora vedere come andrà a finire l’annata.

Visto che il contratto del tecnico scade nell’estate del 2024, le voci sul suo futuro cominciano ad accumularsi, con il portoghese che vorrebbe rinnovare l’accordo. I Friedkin, però, non hanno fretta visto che c’è ancora tempo e per questo motivo stanno aspettando. Tutto questo, però, lascia spazio agli altri club, che si stanno interessando al tecnico di Setubal. Uno su tutti è il Chelsea, che vuole cambiare le sorti della squadra dopo la malaugurata finestra di Graham Potter.

Roma, doppia pista portoghese per il Chelsea

L’ex allenatore del Brighton, vero e proprio unicum visto che i Blues hanno dovuto sborsare 25 milioni per averlo, non è riuscito a imprimere un gioco alla squadra che ora è 11ª in classifica. Un piazzamento non lusinghiero per un club come quello di Londra, che sta pensando già alla prossima stagione.

Per adesso, il nome più caldo è quello di Frank Lampard, che potrebbe tornare a Stamford Bridge come traghettatore. Per l0’estate, poi, i nomi in lista sono tanti, ma come riporta Relevo, il Chelsea ha deciso di intraprendere una doppia pista portoghese. In settimana, infatti, sono stati avviati i contatti per Mourinho e per Nuno Espirito Santo. I due sono stati scelti sia per il loro palmarès e attitudine, sia per la lingua parlata. I giocatori che parlano portoghese e spagnolo nel Chelsea sono parecchi e per questo la scelta è ricaduta sia su Mourinho che sul collega.