Conte-Mourinho, il dado è tratto: ritorno al Chelsea e addio Roma

Il tecnico salentino potrebbe raggiungere l’accordo con il club, dopo essere stato affiancato anche alla Roma in vista del calciomercato

Il futuro di Mourinho sulla panchina della Roma sembra sempre incerto, nonostante le dichiarazioni del tecnico nelle varie conferenze stampa. Da messaggi a piccole frecciatine per cercare di smuovere le acque, José ha parlato spesso del suo futuro, con Dan Friekdin che non sembra intenzionato a muoversi. Secondo il presidente, infatti, non c’è fretta di prolungare un contratto che scade nell’estate del 2024, con ancora un anno e mezzo davanti.

Questi continui rallentamenti stanno preoccupando i tifosi della Roma, che sperano di continuare ancora con il tecnico ex Real Madrid e Manchetser United. Lo scenario ha aperto la strada anche a molte altre squadre, che stanno pensando di cambiare la guida del club. Per farlo hanno messo nel mirino proprio lo Special One, che fino ad ora ha rispedito tutto al mittente. Le prime ad aver tentato Mou sono il Portogallo e il Brasile, eliminate dal Mondiale in Qatar da Marocco e Croazia.

Dopo di loro, con José che ha rifiutato persino la possibilità del doppio incarico, che non avrebbe penalizzato la Roma, è arrivato il Chelsea, che ha esonerato da poco Graham Potter. L’allenatore inglese non è stato in grado di portare il club nelle zone che merita e ora i Blues navigano all’11° posto della Premier League. Per questo motivo l’ex Birghton è stato esonerato e il club di Londra sta cercando il suo sostituto.

Conte-Mourinho, incontro fissato e contatti avviati

Proprio a Stamford Birdge si stanno muovendo per individuare il nome migliore e i nomi che circolano intorno ai londinesi sono parecchi. In cima alla lista c’è proprio quello di José Mourinho, ma poco più sotto troviamo Luis Enrique, Frank Lampard, ma anche Antonio Conte.

Proprio l’ex tecnico del Tottenham piace alla Roma in caso di addio dell’allenatore portoghese, ma il Chelsea si sta muovendo proprio per prendere Conte. Come riporta The Independent, i Blues si sono mossi per trovare un accordo con il salentino. Tramite degli intermediari, il Chelsea ha avviato i contatti con Antonio, che ora dovrà incontrare la società nella prossima settimana.