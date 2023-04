‘Ritorno’ annunciato Conte e Mou decisivo per Dybala: “Mezzo fallimento”

Calciomercato Roma, Mourinho-Dybala e annuncio sul ‘doppio’ futuro. Coinvolto anche Conte: “C’era bisogno di lui”.

Il momento attuale dei giallorossi impone la necessità di restare concentrati su un presente destinato ad avere ingerenze tutt’altro che trascurabili sul futuro, con il must di non farsi distrarre dalle tante altre questioni che, a partire dalla posizione di Mourinho, rischiano da tempo di far passare in secondo piano aspetti squisitamente sportivi, assumenti ad oggi il valore di discriminante fondamentale.

La questione plusvalenze, estesasi in questi giorni anche sui mondi Roma, Lazio e Salernitana rappresenta certamente un elemento da attenzionare e destinato a generare non poca attenzione, inserendosi in un corpo di voci e situazioni che stanno generando da tempo discussioni sul futuro più e meno lontano. A tal proposito, non sfuggano le esternazioni del giornalista de Il Romanista, Gabriele Fasan, intervenuto ai microfoni di Tv Play di Calciomercato.it ed espressosi anche sulla posizione di Mourinho e Dybala, oltre che di Conte.

Dopo aver parlato delle plusvalenze e delle indagini in corso, così Fasan. “Mourinho è un allenatore scomodo per certi versi: non si tiene niente e le sue strategie comunicative potrebbero essere discrepanti rispetto alla strategia comune interna ad un club. Ma è un personaggio che dà tanto, basti vedere la risposta dei tifosi della Roma negli stadi. Ha vinto dopo 14 anni al primo anno e può permettersi un po’di più rispetto agli altri. Sono fiducioso nella sua permanenza perché penso che per i Friedkin possa essere difficile ricreare un rapporto del genere. Sarebbe un po’un autogol per la proprietà“.

Calciomercato Roma, Mourinho-Dybala e possibilità Conte: “Lo vedo più trainante”

Restando sempre sulla posizione di Mourinho, Fasan ha intrecciato quest’ultima con il futuro di Dybala, esprimendosi come segue. “Sarebbe bene accontentarlo, il che significa spendere dei soldi o comunque metterlo al centro e chiedergli cosa fare“.

“Se non dovesse raggiungere la Champions sarebbe un mezzo fallimento. Dico mezzo perché un conto è fallire la Champions perché arrivi a meno sedici, un altro se arrivi a pochi punti, come prevedo quest’anno. La Roma è stata costruita a immagine e somiglianza di Mourinho, con la bravura di andare su parametri zero interessanti. Mou ha delle attenuanti; potrebbe rimanere anche con l’EL ma va detto che si può ancora arrivare anche in Conference. Ci sono troppi scenari per dire poi di programmare con Mourinho. Bisogna programmare adesso”.

“La paura per Dybala c’è perché Dybala sta dimostrando di essere importante, nonostante alcune precarietà fisiche. Fa ancora più differenza di quanta ne facesse nella Juventus. L’idea è che possa essere Dybala a dipendere da Mourinho: se Mourinho andrà via, Paulo si guaderà intorno in modo più concreto. I giocatori sono venuti tutti per un anno, da Matic a Belotti, così come la Joya. Mourinho è più trainante di Dybala. Se la Roma prendesse ad esempio Conte, penso rimarrebbe ugualmente”.

“La Roma se vuole tenerlo può farlo in modo quasi automatico, con l’opzione di incremento dello stipendio ma nel calcio la cosa che conta di più sono i progetti. Conte lo vedrei bene a Roma. Dopo 5 minuti l’annuncio di Mou ho pensato sarebbe stato l’allenatore giusto, che sa comunicare e che è pragmatico, aizzando le piazze”.

“Conte gli assomiglia molto in termini di personalità. Pensare che Mourinho è riuscito a zittire la Sud è tanta roba. Qui gli allenatori vengono mangiati in sei mesi, ci hanno provato pure con Mou ma poi sono stati messi a zittire con la vittoria in Conference. Anche se ha incarnato spiriti non proprio romanisti, dopo Di Francesco ricordo che qui tutti dicevano di avere bisogno di Conte. Lo stesso Conte disse dopo il rifiuto che un giorno si sarebbe rivisto nella Roma”.