Ritorno e tradimento in Serie A: Milan-Roma è già iniziata

Calciomercato Roma, sfida al Milan e soccorso immediato al PSG. Gran ritorno in Serie A per il lieto fine che accontenta tutti.

Le intenzioni della Roma, come spesso evidenziato, abbracciano in questa fase unicamente gli aspetti di campo, alla luce dei tanti impegni che attendono la squadra di Mourinho e i consequenziali obiettivi rimasti in palio giunti a questo punto del campionato. La Serie A continua ancora ad offrire l’importante possibilità di giungere tra le prime quattro o, per dirla meglio, in uno dei tre slot rimasti alle spalle di un Napoli al quale mancano solo quattro partite per potersi definire ufficialmente campione di Italia.

La lotta per un piazzamento europeo continua ad essere serrata e a rappresentare un obiettivo di non semplice raggiungimento, soprattutto alla luce della densità venutasi a creare in questa zona di classifica e dei diversi passi falsi compiuti della Roma negli impegni antecedenti la pausa. Dal famoso scacco contro la Cremonese al derby di due settimane fa, senza dimenticare della beffarda e rocambolesca caduta interna contro il Sassuolo.

Calciomercato Roma, Icardi tra Milan e futuro giallorosso: il PSG sorride

Al netto dei tanti punti persi, l’opportunità di arrivare in Champions continua a risultare vivida e a rappresentare uno scenario dal quale potrebbe passare un importante spezzone del futuro di squadra e club. Tiago Pinto e colleghi hanno da tempo imparato a fare i conti con quel gioco di coesistenze tra l’anelito di Mourinho a crescere (pienamente condiviso con la società tutta) e i paletti imposti al modus operandi della società giallorossa.

L’arrivo tra le prime quattro rappresenterebbe certamente linfa e respiro e, soprattutto, garantirebbe la possibilità di rimpolpare lo scacchiere con pretesi ancora più importanti rispetto allo stesso calciomercato, propiziato dallo status conferito alla Roma dalla presenza di Mourinho e da quella vittoria europea che sembrava poter fungere da matrice ad un percorso di crescita importante.

L’iter di ascesa è in questo momento nel suo pieno e potrebbe vivere regressioni o impennate anche in base alle scelte della società nel futuro prossimo. Tra i tanti scenari di mercato, in particolar modo, si segnala la possibilità di arrivare all’ex Inter, Mauro Icardi. Finito nel mirino della Roma da diverso tempo, l’argentino è in prestito al Galatasaray dal PSG. La società parigina spera di incassare i circa 15 milioni di euro provenienti dalla sua valutazione.

Oltre che a quelle turche, questa somma potrebbe essere attinta anche dai fondi giallorossi capitolini. Come riporta Footmercato.com, infatti, a fine stagione Roma e Milan potrebbero decidere di infittire nuovamente gli interessi per Icardi, lungi ormai dall’essere al centro del progetto francese e certamente ben memore del suo grande rendimento in Serie A. Il suo stipendio, fino a questo momento finanziato in gran parte dal PSG, è di circa 6.5 milioni di euro, mentre il contratto scadrà nel 2024.