Calciomercato Roma, da Osimhen ad Abraham: c’è lo zampino di Messi

Calciomercato Roma, da Osimhen ad Abraham: il possibile colpo del Psg potrebbe far cambiare obiettivi. Ecco la situazione

Il mercato degli attaccanti è sempre quello che fa girare i milioni. Ed è sempre quello che stuzzica le fantasie dei tifosi. Anche la Roma, la prossima estate, potrebbe essere risucchiata in questo vortice, soprattutto se dovesse partire Abraham: l’attaccante inglese infatti è nel mirino di diverse big della Premier League.

Big della Premier League che, però, non guardano in Italia solamente in casa Roma. Ma anche in casa Napoli, dove c’è Osimhen, capocannoniere della Serie A, che stuzzica le fantasie di molti club d’Oltremanica. Ma il nigeriano adesso, secondo quanto riportato da L’Equipe, è entrato nel mirino del Psg che non sa quello che sarà il futuro di Messi e di Neymar nel reparto avanzato. Entrambi potrebbero salutare la Francia alla fine di questa stagione anche per via del rapporto che tutto si può definire tranne che idilliaco con Mbappé. E gli scenari che si potrebbero aprire sono decisamente importanti.

Calciomercato Roma, si vira su Abraham

Se Osimhen – che è il principale obiettivo, come spiegato, anche in Inghilterra – dovesse finire al Psg con Campos, direttore sportivo dei transalpini che starebbe alzando il pressing, è normale che diverse società della Premier dovranno virare verso altri giocatori. E uno di questi, così come diverse volte vi abbiamo raccontato, potrebbe essere appunto Abraham.

Lasciano stare il discorso recompra del Chelsea, che lo potrebbe prendere senza trattare versando nelle casse giallorosse 80 milioni di euro, una cifra che Pinto sogna di prendere ma che sa anche che non prenderà, davanti aa 50 milioni di euro, o forse qualcosa in meno, la Roma potrebbe decidere di cedere il giocatore. Anche se non sarà facile riuscire a trovarne uno migliore sul mercato. Ma un sacrificio sul mercato in casa giallorossa dovrà essere fatto. E oltre Ibanez l’altro nome è quello di Abraham. Vedremo.