Calciomercato Roma, incontro lampo prima del match: sprint per la firma

Calciomercato Roma, ieri sera c’è stato l’incontro. Ormai si entra nella fase calda della trattativa. Inizia lo sprint per la firma

Lui è un altro che ha il contratto in scadenza. Ma che a differenza di quello che potrebbe succedere con Smalling, ad esempio, che ancora non ha sciolto le riserve sul proprio futuro, firmerebbe domani per la Roma. E ieri, secondo quanto riportato dal giornalista Flavio Tassotti, ci sarebbe stato un primo incontro, interlocutorio e cordiale, al quale ha partecipato anche il giocatore.

Nell’albergo che ospita la Roma a Torino, dove i giallorossi questo pomeriggio affronteranno la squadra di Juric in quella che è una partita fondamentale per il futuro giallorosso visti che i punti in palio sono pesantissimi dopo i risultati venuti fuori ieri, si è parlato anche di mercato. E Pinto, gm giallorosso, ha incontrato il fratello di El Shaarawy. Il tema del discorso, ovviamente, è quello del rinnovo del Faraone e, come detto prima, anche lo stesso esterno offensivo che Mourinho tiene in enorme considerazione, ha partecipato alla chiacchierata.

Calciomercato Roma, la situazione attorno ad El Shaarawy

El Shaarawy ha un contratto in scadenza, come sappiamo, il prossimo 30 giugno e come sappiamo lui vorrebbe rimanere a Roma. Pinto ovviamente, da quelle che sono state le indiscrezioni degli ultimi mesi, non vorrebbe dare lo stesso stipendio al Faraone, e punta allo sconto. Questo incontro, probabilmente, è stato interlocutorio per mettere a puntino quella che dovrebbe essere una vera e propria strategia per la Roma e anche per chi cura gli interessi del giocatore. Cercare di capire, insomma, quali sono i margini di manovra.

Il fatto che sia stato presente anche il giocatore, inoltre, conferma tutte quelle che sono senza dubbio, in questo caso, le sensazioni positive per la buona riuscita della trattativa. El Shaarawy, come spiegato, e come vediamo settimana dopo settimana, è ben visto da Mourinho che in quasi ogni occasione lo manda in campo. Insomma, lo sprint per la firma è partito.