Calciomercato Roma, jolly da 20 milioni: testa a testa imminente

Calciomercato Roma, il jolly da 20 milioni è nel mirino dei giallorossi. Il testa a testa è imminente. In programma già oggi

Il testa a testa è imminente. Prossimo. Previsto già nella giornata di oggi, in quel di Torino, dove la Roma affronterà la formazione allenata da Juric per quello che è un turno fondamentale per la stagione giallorossa, che vuole sfruttare i passi falsi di ieri di quelle che stanno davanti per entrare in zona Champions League.

Ma il match contro la squadra del presidente Cairo potrebbe essere un’occasione importante anche per un altro motivo, e vale a dire quello per visionare da vicino il profilo di un giocatore che, alla Roma, è stato accostato in diverse occasioni. Un jolly da 20 milioni di euro – questo il prezzo del cartellino – anche se, come sappiamo, e dopo alcuni retroscena sulla questione Belotti, non sarà per nulla facile riuscire a trattare con i granata. Ma Pinto, ovviamente, qualora ci fosse l’occasione, ci proverà.

Calciomercato Roma, Singo nel mirino

Oggi l’esterno destro, Singo, dovrebbe essere schierato dal primo minuto da Juric. E come detto sarà un’occasione per Mourinho, ma anche per la dirigenza giallorossa, per vederlo da vicino. Il giocatore in più di un’occasione è stato accostato ai capitolini che, a destra, il prossimo anno, dovranno per forza di cose inserire qualcuno, soprattutto perché nonostante il rapporto sia stato ricucito Karsdorp rimane sul mercato.

E Singo è uno di quelli che per qualità fisiche e tecniche potrebbe fare al caso della Roma. Soprattutto perché, inoltre, è avendo già giocato con continuità nel 3-5-2 potrebbe essere immediatamente pronto per essere inserito nello scacchiere tattico di Mourinho. Sottolineiamo una cosa, comunque: oggi tutti noi speriamo che la sua prestazione non possa essere all’altezza della situazione. Ma non sarebbe agli occhi della dirigenza giallorossa una bocciatura. Le qualità del giocatore dalle parti di Trigoria le conoscono bene.