Calciomercato Roma, l’ex scarica Abraham: “Imbarazzante”

Calciomercato Roma, la sentenza dell’ex su Tammy Abraham lascia poco margine all’immaginazione. La punta giallorossa viene scaricata così

La stagione di Tammy Abraham fin qui ha decisamente deluso le aspettative in casa Roma. Il secondo anno della punta inglese non ha regalato continuità con l’impatto della stagione d’esordio del numero 9. Il futuro dell’ex Chelsea appare come un’enigma da decifrare in vista della sessione estiva del calciomercato giallorosso. Nel frattempo dall’Inghilterra arriva un giudizio senza mezzi termini sull’ipotesi del ritorno in maglia Blues per l’attaccante della Roma.

Il secondo anno di Tammy Abraham in casa Roma non ha visto fin qui l’attaccante inglese trascinatore come nella stagione d’esordio. Il bottino del numero 9 parla chiaro: la scorsa stagione la punta inglese ha chiuso con 27 reti all’attivo, quest’anno la casella delle marcature è ferma a quota 7. Nelle ultime uscite il tecnico della Roma gli ha preferito Andrea Belotti dal primo minuto, ed il suo futuro in vista della sessione estiva di calciomercato è ancora da decifrare. Il Chelsea mantiene una clausola per la recompra del numero 9 della Roma, ma un ex Blues allontana senza mezzi termini l’ipotesi del ritorno a Londra per l’attaccante inglese.

Calciomercato Roma, l’ex avverte il Chelsea su Abraham: “Super imbarazzante”

L’ipotesi di un ritorno in casa Chelsea per Tammy Abraham è un’opzione da scartare secondo il verdetto di Glen Johnson. Ex difensore inglese, in forza ai Blues dal 2003 al 2007, è intervenuto ai microfoni di DAZN Bet sull’ipotesi ritorno a Londra per il numero 9 della Roma. L’ex Chelsea non ha alcun dubbio: “Andare a pagare tanti soldi, riportare indietro un ex giocatore che hai lasciato andare, e poi non funziona sarebbe super imbarazzante.”

L’ex difensore fa rifermento all’alto valore della clausola che riporterebbe al Chelsea il numero 9 della Roma da 80 milioni di euro. Continua Glen Johnson: “Non sto dicendo che non funzionerà, ma se sbagliano con qualcun altro che non ha mai giocato per loro prima, quell’imbarazzo non c’è.” L’ex consiglia il Chelsea in vista della sessione di calciomercato estivo e allontana senza dubbi l’ipotesi ritorno di fiamma per Tammy Abraham.