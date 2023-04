Incubo infortuni per la Roma: arriva la diagnosi ufficiale

In questo frangente della stagione la Roma deve fare i conti con svariati infortuni: la diagnosi dopo il triplice fischio della sfida con il Torino.

La scelta di José Mourinho di fare affidamento su un attacco “leggero”, con Paulo Dybala falso nueve, alla fine ha pagato. Per la terza volta in stagione al cospetto di una difesa a tre, la Roma ha fornito una prova matura sotto tutti i punti di vista, interpretando al meglio le diverse fasi di gioco. Tre punti d’oro per i giallorossi, che consolidano la propria posizione in classifica, potendo guardare con maggiore ottimismo ai prossimi impegni.

Il tema riguardanti gli infortuni, però, continua a pendere come una spada di Damocle sulla stagione della Roma. Al 70′ è stato costretto ad alzare bandiera bianca Ola Solbakken, che ha provato a stringere i denti ma alla fine, dolorante, si è dovuto accomodare in panchina a causa di un problema di spalle. Nel post partita José Mourinho ha alimentato un diffuso pessimismo in merito alle condizioni dell’ex Bodo-Glimt, per il quale la Roma ha fornito maggiori ragguagli. Per Solbakken, infatti, si tratta di una lussazione alla spalla sinistra, che andrà chiaramente valutata nel corso dei prossimi giorni.

La dinamica dell’azione che ha portato all’infortunio di Solbakken, in realtà, aveva già fatto supporre che potesse trattarsi di un problema piuttosto grave, con Dybala che preoccupato ha sollecitato immediatamente l’attenzione dello staff sanitario giallorosso. Vi forniremo ulteriori ragguagli quando trapeleranno ulteriori novità in merito.