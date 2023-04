Infortunio e forfait immediato: big match a rischio

Ultim’ora, infortunio e sostituzione immediata. Rischia anche la Roma di Mourinho: esce dopo meno di mezz’ora dal terreno di gioco.

Il momento attuale dei giallorossi porta questi ultimi a dover restare concentrati su una parentesi di stagione che non poche novità potrebbe regalare nel corso delle prossime settimane. Dopo la vittoria con la Sampdoria, la compagine capitolina affronterà in trasferta il Torino di Juric, in un match alla vigilia di Pasqua che sottintende plurime insidie ma al contempo la grande opportunità di provare a sfruttare i passi falsi di Inter e Milan, in attesa del responso proveniente in serata a termine di Lazio-Juventus.

Il grande errore sarebbe quello, come sovente evidenziato, di proiettarsi troppo avanti nel tempo. Fondamentale il restare concentrati su un presente da affrontare step by step, con la solita consapevolezza che da quest’ultimo passerà un nobile spezzone per la costruzione futura della squadra e, più in generale, un massiccio corpo di decisioni destinate ad abbracciare plurimi aspetti. L’obiettivo della Roma, ad oggi, continua ad essere quello di un piazzamento in Champions League, destinato ad essere decretato non solo da eventuali passi falsi delle competitors ma anche dai diversi big match che attendono prossimamente la squadra di Mourinho.

Ultim’ora Atalanta, infortunio e sostituzione immediata: Pasalic a rischio per la gara con la Roma

Dopo aver perso due volte il Derby, aver ottenuto quattro punti contro la Juventus e zero punti con il Napoli, il trittico di impegni lombardi potrebbe ben inserirsi in un discorso di possibile ingerenza sui piazzamenti finali.

Nelle prossime settimane, infatti, la Roma dovrà affrontare Milan e Inter in casa, dopo i quattro punti ottenuti all’andata nei 180 minuti di San Siro, oltre che un’Atalanta distintasi a inizio campionato per una vittoria cinica quanto sofferta in casa dei giallorossi. Proprio sull’incrocio con la compagine di Gasperini, in programma il prossimo 24 aprile, va segnalata un’ultim’ora di non trascurabile importanza.

In questi minuti, il centrocampista nerazzurro, Mario Pasalic ha lasciato il terreno di gioco, dopo un infortunio rimediato in Atalanta-Bologna. In attesa di aggiornamenti ed eventuali esami, l’ex Milan parrebbe aver rimediato un problema alla caviglia dopo un contrasto di gioco con Schouten. Il tutto è successo al 23esimo minuto del primo tempo, quando Gasperini ha prontamente deciso di far subentrare Boga.