Mourinho ‘demolisce‘ Cassano in conferenza stampa: “È ricordato per questo”

Mourinho, la frecciata all’indirizzo di Antonio Cassano nel post partita della sfida con il Torino non passa inosservato. Le parole dello Special One.

Non è stata una partita tecnicamente eclatante, ma al termine di 95 minuti ben condotti la Roma è riuscita ad espugnare senza troppi patemi d’animo uno stadio nel quale aveva sempre fatto fatica a racimolare punti nelle ultime uscite stagionali.

Il gol di Dybala ha sicuramente mandato in discesa il match che però i giallorossi hanno gestito nel migliore dei modi. Nel post partita, però, a prendersi la scena è stato nuovamente José Mourinho. Il tecnico della Roma, che ha elogiato la prova dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN, in conferenza stampa non ha lesinato frecciato ad Antonio Cassano, che nelle ultime settimane ha criticato in lungo e in largo il gioco espresso da Dybala e compagni.

Roma, Mourinho e Cassano: la frecciata in conferenza stampa

Mourinho ha così commentato le critiche di Cassano al gioco della Roma: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare le sue critiche. Ma quando si parla di altri come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. “

Mourinho ha poi continuato: “Cassano ha giocato nella Roma, nell’Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell’Inter non ha vinto nemmeno la Coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma: lui avrà un problema con ne, io non ho nessun problema con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, dopo arrivano i Livaja di turno ed è dura.”