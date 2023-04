Addio Mourinho e nuove cifre ufficiali: stanno dando i numeri per il grande ritorno dello Special One.

Quest’ultimo è finito da tempo al centro di non poche discussioni, legate soprattutto ad un futuro ad oggi non proprio chiaro ma meritevole di approfondimenti che permettano, almeno alla società giallorossa, di capire quale sia la posizione del portoghese rispetto a quel club al quale José ha fin qui dato non poco, ricevendo altrettanto da piazza e soddisfazioni sportive. Certo, il percorso di questo secondo anno è stato macchiato da diversi passi falsi ma sottintende ancora importanti possibilità per chiosare degnamente il cammino.

Servirà grande attenzione e consapevolezza nei propri mezzi, nonché capacità di restare concentrati step by step sui diversi impegni in Serie A ed Europa League che attualmente separano la squadra di Mourinho dagli importanti obiettivi inseguiti ed epurati da quella patina utopistica che sembrava avvolgerli fino a qualche tempo fa. Non sarà compito semplice ma molto passerà dalla gestione di un momento delicato da parte dei giocatore nonché dello stesso allenatore, la cui concentrazione sul presente sarà fondamentale per evitare ulteriori passi falsi.

Ritorno Real per Mourinho, stanno dando i numeri: ci sono anche Klopp e Zidane

Non manca al mister certamente la capacità e la saggezza nel saper affrontare fasi delicate come questa, contraddistinte non solo da una fitta densità di impegni ma anche da un insieme di voci sul futuro dell’allenatore che non poca ingerenza potrebbe avere sulla posizione dello stesso e di una società e una squadra che da quasi due anni si identificano totalmente in lui.

I timori di perdere Mourinho, in questa fase, sono acuiti non solo dalle parole spese dal mister nei mesi precedenti, caratterizzati dall’assenza di esternazioni che permettessero di fare chiarezza sulle sue sorti. A preoccupare, in particolar modo, è la situazione europea venuta a nascere in queste settimane e vantante in questo momento tutti gli ingredienti per un ipotetico walzer di panchine. In questo potrebbe essere coinvolto lo stesso José, al centro di suggestivi e ricchi scenari ma anche clamorosi ritorni.

Oltre a quello al Chelsea, si è parlato anche di una possibilità di andare al Real Madrid, la cui panchina potrebbe restare vuota a fine anno, alla luce delle avances del Brasile per Ancelotti. Il sito di scommesse sportive Oddschecker.com evidenzia come un ritorno di Mourinho a Madrid possa essere possibile, seppur non semplicissimo.

La quota di tale scenario è infatti di 8.5 e precede gli scenari Zidane e Klopp, rispettivamente valutati 10 e 12 volte la posta in palio. In pole, invece, i nomi di Pochettino, Raul e Nagelsmann, rispettivamente quotati 3.5, 4 e 7.5.