Torino-Roma, Mourinho ci riprova: nuova esclusione eccellente

Torino-Roma, le possibili scelte di Mourinho e Juric per il delicato match alla vigilia di Pasqua.

Se per molte categorie professionali e di studenti, la settimana prossima quasi alla conclusione ha rappresentato un momento di congedo dai soliti impegni lavorativi o di studio, da un punto di vista calcistico siamo in una parentesi a dir poco lungi dall’essere scevra di eventi. Dopo la pausa per le Nazionali, si è infatti entrati nel vivo di una stagione che non poche novità è destinata a regalare, sparando finalmente le attese sentenze e che, Napoli campione di Italia a parte, sembrano ancora non definite.

I giallorossi, dal proprio canto, sanno di dover essere in grado di isolarsi dalle tante chiacchiere che stanno tangendo, tra le tante, anche la piazza capitolina. Questo alla luce della sempre maggiore prossimità del calciomercato estivo, destinato a intrecciarsi con i tanti scenari passanti anche per traguardi e successi sportivi da inseguire nel corso di questi ultimi due mesi. Archiviata, non senza difficoltà iniziali, la pratica Sampdoria sei giorni fa, gli uomini di Mourinho sono adesso attesi dalla delicata trasferta piemonetse.

Torino-Roma, vietato perseverare: le scelte di Mourinho per la delicata trasferta piemontese

Quest’oggi, alle ore 18.30, la squadra giallorossa affronterà infatti in trasferta il Torino di Ivan Juric, catalizzatore di una fase a dir poco delicata e destinata a saturare di impegni l’agenda degli addetti ai lavori capitolini. Torino-Roma sarà infatti matrice di una parentesi che vedrà la Roma ritornare anche in campo europeo, dove ad attenderla vi è quel doppio impegno col Feyenoord inframezzato dalla gara interna con l’Udinese.

Un po’come le riflessioni sul mercato, anche quelle a gittata troppo ampia sugli impegni futuri rischiano di rivelarsi poco produttivi. Fondamentale restare concentrati sul presente e, in particolar modo, sui circa novanta minuti in terra sabauda che non poche indicazioni potrebbero dare al mondo giallorosso e non solo. Fondamentale dare continuità alla vittoria di domenica scorsa, soprattutto alla luce dei passi falsi di Inter e Milan nonché della possibilità di recuperare potenzialmente punti a Juventus o Lazio.

Le possibili scelte di formazione di José potrebbero essere le seguenti.

Roma (3-4-2-1) Smalling-Ibanez-Mancini; Cristante, Wijnaldum, Spinazzola, Zalewski; Pellegrini, Dybala; Belotti

Importante cercare di centrare i tre punti, anche alla luce del passo falso compiuto all’andata contro i granata. Questi ultimi hanno perso l’ultima gara in casa, contro il Napoli, senza andare a segno. Un’eventuale sconfitta, senza marcature, andrebbe a emulare il doppio scacco senza reti avvenuto a maggio 2022, sempre contro partenopei e giallorossi.

Incoraggiante anche il dato dei gol incassati di testa dalla compagine di Juric, seconda solo al Milan in questa particolare classifica: un dato certamente emblematico ma che non deve assolutamente lenire timori e attenzione verso una gara che sarà affrontata da Singo e colleghi con dedizione e attenzione. Le stesse che dovranno contraddistinguere la mai mancata professionalità di Pellegrini e colleghi, reduci da diversi passi falsi in questo campionato, soprattutto nei momenti più importanti. Vietato mancare l’ennesima grande possibilità!