Torino-Roma, rigore non fischiato a Dybala: il verdetto di Marelli

Torino-Roma, Luca Marelli ha detto la sua in merito al contatto Milinkovic Savic-Dybala nel cuore dell’area di rigore granata.

Dopo un primo tempo piuttosto frizzante, coinciso con il gol messo a segno da Paulo Dybala che ha capitalizzato al massimo l’occasione dal dischetto, il secondo tempo di Torino-Roma è iniziato su ritmi molto più bassi. I giallorossi non stanno concedendo occasioni particolarmente importanti agli uomini di Juric, che si sono resi pericolosi soprattutto con Miranchuk, il cui colpo di testa è stato prontamente sventato da Rui Patricio.

Poco prima dell’ora di gioco, però, gli uomini di Mourinho si sono presentati in modo minacciosi dalle parti di Milinkovic Savic. Al termine di un’azione ben architettata in campo aperto, El Shaarawy ha trovato libero sulla corsia destra Paulo Dybala, che ha puntato il diretto marcatore entrando in area di rigore. Il numero 21 della Roma, però, ha perso l’attimo fuggente lasciandosi anticipare da Rodriguez la cui difesa del pallone non è stata affatto ineccepibile. Prima dell’uscita di Milinkovic Savic, infatti, Dybala ha trovato il tempo per anticipare il portiere del Torino e toccare in maniera determinante il pallone: in ritardo l’intervento dell’estremo difensore serbo, che non colpisce il pallone e finisce dritto sulla caviglia sinistra dell’attaccante della Roma, che è rimasto per un paio di minuti a terra, dolorante.

Torino-Roma, episodio dubbio nell’area di rigore granata: la presa di posizione di Marelli

Il direttore di gara Colombo non ha ravvisato gli estremi per concedere la massima punizione. Anche il Check del Var non ha contribuito a far cambiare idea all’arbitro. Il gioco è dunque ripreso una volta che Dybala si è pienamente ristabilito. Qualche protesta dalla panchina della Roma c’è stata. Effettivamente, come confermato anche dal commentatore tecnico arbitrale Luca Marelli, Colombo avrebbe anche potuto decretare il penalty.

Ecco quanto riferito da Marelli tramite i commentatori di DAZN: “Il rigore ci poteva stare, ma è stata confermata la decisione del campo: la situazione era complessa e probabilmente le immagini non erano chiarissime.”