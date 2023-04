Calciomercato Roma, i bianconeri hanno messo la freccia: sprint per l’accordo

Calciomercato Roma, i bianconeri hanno messo la freccia e vogliono lo sprint finale per l’accordo. Si gioca tutto in Premier League

Senza dubbio il giocatore è stato seguito con molto interesse dalla Roma. E la Roma, probabilmente, lo sta seguendo anche adesso. Ma dall’Inghilterra ormai si parla di uno sprint finale che vede protagoniste due squadre della Premier League che ormai hanno messo la freccia su tutte le altre e anche su quella che poteva essere un’offerta ultramilionaria che sarebbe arrivata dall’Arabia Saudita.

Insomma, non è questione di soldi in questo caso ma di obiettivi. Quelli che ha in testa Zaha del Crystal Palace che alla fine della stagione, a parametro zero inoltre, cambierà squadra. E dovrebbe rimanere in Premier League, a quanto pare, e almeno secondo quelle che sono le indiscrezioni Daily Star, che sottolinea come due squadre del massimo campionato inglese sono davanti rispetto a tutte le altre.

Calciomercato Roma, per Zaha è pressing Newcastle

Newcastle e West Ham ormai avrebbero deciso di affondare il colpo. Con i bianconeri di Howe che, però, vista anche la terza posizione in classifica e vista la concrea possibilità di giocare la Champions League l’anno prossimo – ed è quello che Zaha voleva – sono avanti in questa trattativa. Un colpaccio a parametro zero per i bianconeri d’Oltremanica che di problemi economici non ne hanno e che sperano di chiudere velocemente l’affare, mettendo inoltre sul piatto un contratto importante. Uno di quelli difficili da rifiutare.

Insomma, per Zaha i giochi sembrano fatti. Un obiettivo che la Roma come detto aveva messo nel mirino da un poco di tempo soprattutto per il fatto del possibile innesto a parametro zero. Pinto, anche per via di quelli che sono gli accordi con la Fifa per il FPF, sta guardando con molta attenzione alle occasioni che ci possono essere: i giocatori in scadenza sono valutati con molto interesse dal gm. Ma in questo caso c’è chi sta soffiando l’affare.