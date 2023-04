Calciomercato Roma, l’ultimo assist di Ziyech: colpo di scena Pinto

Il futuro di Hakim Ziyech è ancora un rebus tutto da sciogliere: la Roma è avvisata, l’inserimento inaspettata apre le porte ad un nuovo capitolo della telenovela.

Nella scorsa sessione invernale di calciomercato è stato il protagonista di una delle telenovele più appassionanti. Il suo approdo al Paris Saint Germain è saltato proprio quanto tutto lasciava presagire che la fumata bianca potesse essere trovata da un momento all’altro.

Stiamo parlando ovviamente di Hakim Ziyech, che ritornato a Londra sta continuando ad essere utilizzato con il contagocce dai vari allenatori che si stanno susseguendo sulla panchina del Chelsea. Anche a causa dell’esosa campagna acquisti portata avanti dai Blues, i prossimi mesi saranno quelli decisivi per la partenza dell’esterno offensivo marocchino che mai come questa volta appare deciso a fare le valigie per ritagliarsi un ruolo importante in un altro contesto. Le sirene provenienti dai club esotici non mancano ma fino a questo momento si sono risolti in timidi segnali di apprezzamento. Ziyech, infatti, vuole continuare a ritagliarsi le sue chances in un club europeo importante ed ha cominciato a guardarsi intorno alla ricerca della migliore soluzione possibile.

Calciomercato Roma, Ziyech nel mirino del Tottenham: i dettagli

Accostato anche alla Roma – con Pinto che però lo scorso inverno decise di virare in maniera importante su altri profili – Ziyech continua a far gola anche al Psg, che potrebbe meditare un nuovo assalto. Tuttavia non è da escludere che, alla fine, l’ex Ajax possa restare in Premier League. Nelle ultime ore, infatti, anche il Tottenham avrebbe lanciato segnali di apprezzamento per il funambolico esterno del Chelsea, il cui costo del cartellino si aggira sui 18 milioni di sterline.

Gli Spurs, che però devono prima risolvere il nodo della guida tecnica, sono alla caccia di rinforzi importanti con cui puntellare la batteria di esterni. Dejan Kulusevski – il cui riscatto dalla Juventus non dovrebbe essere comunque in discussione, a prescindere dal mancato approdo alla prossima edizione della Champions League – in questa stagione non ha convinto. Da qui l’interessamento del Tottenham per Ziyech, che però almeno fino a questo momento non ha portato alla formulazione di offerte concrete.