Calciomercato Roma, pressing Manchester United: scout in azione

Calciomercato Roma, il Manchester United ha deciso di alzare il pressing: emissari in azione per l’affare da almeno 30 milioni di euro

In casa Feyenoord c’è un elemento che la Roma ha guardato con interesse nei mesi scorsi. E che adesso secondo le notizie riportate dall’Inghilterra sarebbe entrato nel mirino anche di una big della Premier League. Un elemento che i giallorossi, soprattutto la scorsa estate, avevano messo sotto la lente d’ingrandimento per diversi motivi.

Un elemento che i giallorossi potranno valutare di nuovo da vicino la prossima settimana, quando incontreranno in Europa League il Feyenoord. Parliamo di Kokcu, centrocampista turco degli olandesi: un classe 2000 che ha già fatto vedere delle buone qualità nel corso della sua carriera e che adesso secondo quanto riportato dal Mirror sarebbe entrato nel mirino del Manchester United.

Calciomercato Roma, lo United forte su Kokcu

Kokcu è legato al Feyenoord da un contratto fino al 2025 e gli olandesi non vorrebbero cederlo per meno di 30milioni di euro. Questa la cifra che sarebbe fissata sul suo cartellino. Una cifra importante per un giocatore giovanissimo che ha ampi margini di miglioramento e che sta dimostrando di avere anche una personalità fuori dal comune essendo un 23enne.

Venticinque presenze e 8 gol quest’anno nel campionato olandese, 8 presenze, 3 reti e 2 assist invece fino al momento in Europa League. Ovviamente, in questo secondo caso, speriamo si fermi qui. Per il resto rimane una cosa: il Manchester United sembra voler fare sul serio per il giocator che Ten Hag, attuale tecnico dei Red Devils ed ex Ajax, ha potuto vedere da vicino in diverse occasioni quando allenava in Olanda. Un profilo assai interessante che la Roma come detto aveva messo nel mirino lo scorso anno. Poi la pista si era un poco raffreddata ma l’occasione di rivederlo da vicino ha sicuramente fatto ricordare i vecchi interessi. Non sarà di certo facile riuscire a raggiungere un accordo, soprattutto se lo United dovesse alzare la posta.