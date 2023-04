Calciomercato Roma, sinistro in corsia: la Juve fa marcia indietro

Calciomercato Roma, sinistro in corsia: la Juventus sarebbe pronta all’epurazione e ha fatto marcia indietro. Lo rivuole a Torino

La notizia è che la Juventus lo rivuole. E potrebbe quindi bussare alle porte della Roma. I tifosi giallorossi stiano tranquilli perché i bianconeri non sono interessati a Dybala, ma ad un altro elemento che adesso lavora a Trigoria ma che è passato dalla Continassa.

Parliamo di Spinazzola, l’esterno mancino che dopo l’infortunio all’Europeo con la Nazionale solamente in alcune occasioni è riuscito ad esprimersi ad alti livelli, come lo stava facendo con la maglia azzurra. La Roma lo ha aspettato e coccolato, ma già da un poco di tempo si è parlato di un possibile addio alla fine della stagione, tant’è che Punto sta pensando a quello che potrebbe essere un sostituto. Il nome di Grimaldo, per esempio, esterno del Benfica accostato pure ai bianconeri, è scritto sul taccuino del gm da un poco di tempo. Ma questo è un altro discorso, adesso ci concentriamo sulle informazioni riportate da fichajes.net.

Calciomercato Roma, la Juventus rivuole Spinazzola

Dalla Spagna infatti sono sicuri di due cose: la prima è che i bianconeri lasceranno partire Alex Sandro, in scadenza di contratto, nonostante nell’ultimo periodo si sia parlato di un possibile rinnovo annuale del brasiliano. E per coprire quel buco, visto che conosce l’ambiente bianconero, Allegri starebbe pensando di nuovo a Spinazzola.

Ovvio che al momento non si può parlare di trattativa, ma solamente di una situazione che si potrebbe concretizzare nei prossimi mesi. Soprattutto se venisse confermata dai fatti questa indiscrezione e questo interesse. Come detto ampiamente Spinazzola potrebbe essere anche uno di quelli sacrificati dalla Roma la prossima estate, quando qualche big, anche per via degli accordi presi con la Fifa, dovrebbe lasciare. Vedremo quello che succederà in estate e se davvero la Juve busserà alle porte di Pinto per riuscire a centrare questo ipotetico obiettivo.