Totti e la “maledizione” di Spalletti: allenatori tabù, nuova delusione

La nuova avventura di Totti non va come l’ex Capitano della Roma aveva sperato ed è costretto a rinunciare dopo un solo anno

Dopo il suo addio al calcio giocato Francesco Totti ha cercato di rimanere nell’ambiente, ma con l’obiettivo di reinventarsi. La sua avventura come dirigente della Roma non è andata come tutti speravano e dopo due anni in giacca e cravatta giallorossa ha dovuto dare l’addio anche in questa veste. Visto l’andazzo, l’ex Capitano ha deciso di entrare nel mondo del calcio con un’altra prospettiva.

Da qualche anno, infatti, Totti ha aperto la CT1o, agenzia di agenti che cura gli interessi di diversi calciatori e giovani promesse. Una di queste è Cristian Volpato, trequartista italo-australiano che Mourinho ha fatto giocare diverse volte in Prima Squadra. Il suo talento è finito sotto gli occhi di tutti e Francesco è riuscito ad assicurarsi le sue prestazioni, gestendo i suoi interessi.

Ci sono anche altri giocatori nella scuderia dell’ex numero Dieci, che sta cercando di ampliare i suoi affari. Una sua grande passione resta il calciotto, dove partecipa alla Lega Calcio a otto insieme alla sua squadra personale, dove gioca anche l’ex Chievo e Bologna Davide Moscardelli. Oltre a questo, un altro amore è il padel, praticato con passione da quando è esploso in Italia. La Tz service srl, società di cui Totti è socio, sta andando bene e serve per gestire i campi, che in questi tempi non sono mai facili da trovare.

Totti e la “maledizione” di Spalletti: con gli allenatori non va bene

Per cercare di allargare ancora i suoi interessi, Totti aveva avuto l’idea di aprire un’agenzia per gestire gli interessi anche degli allenatori oltre che dei giocatori. La Coach Consulting srl è stata aperta un anno fa dall’ex Capitano giallorosso, che aveva deciso di aggiungere un altro tassello al suo mosaico.

Come riporta Open, però, questa avventura non è andata nel modo in cui Francesco sperava. La società è stata chiusa dopo solo un anno per mancanza di clienti. Neanche gli allenatori delle categorie inferiori si sono affidati all’esperienza di Totti, che si è visto costretto a rinunciare a questa impresa,