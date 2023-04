Addio Dybala, paura Roma: il ruolo di Antun tra ricorsi e commissioni

Calciomercato Roma, rivoluzione in arrivo e doppia sentenza: il mese corrente può portare a scenari incredibili. Coinvolto, tra i tanti, anche Dybala.

Il 21 di Mourinho è certamente tra i giocatori più importanti della Serie A e l’emblema di quell’anelito alla crescita catalizzato dai Friedkin con il progetto affidato a José il 4 maggio del 2021. Come in molti ricorderanno, l’approdo dell’argentino fu frutto di un lavoro tutt’altro che semplice e si concretizzò al termine di avances e corteggiamenti che dovettero tener conto anche di nobili ingerenze nella trattativa per coinvolgere l’ex Juventus.

Le posizioni di Inter e Napoli hanno alla fine permesso all’argentino di sposare la causa romanista, accettata al termine di valutazioni che hanno portato la Joya a sorvolare sulla momentanea mancata partecipazione della squadra alla Champions League. Progetto e fame di vittoria incarnata da Mourinho hanno certamente contribuito al convincimento dell’argentino, gettando le basi per la nascita di un rapporto che i tifosi della Roma si augurano possa durare ancora a lungo.

Calciomercato Roma, ansia Dybala e rivoluzione di aprile: ecco come stanno le cose

Timori e preoccupazioni circa un possibile addio di Dybala, legato non poco anche alla posizione di Mourinho, hanno caratterizzato certamente il corso di questa stagione, come emerso dalle dichiarazioni dello stesso giocatore prima della sfida al Salisburgo e, più in generale, un rendimento che avrebbe potuto generare nuovamente attenzioni nobilissime in estate.

A ciò si aggiunga anche la ‘rivoluzione’ che potrebbe generarsi già a partire dal mese di aprile. Il 19 aprile, infatti, oltre che alla sentenza tanto attesa in casa Juventus e non solo, ci sarà la prima delle due sessioni di esame per gli agenti FIFA, registrati senza esame a partire dal 2015. Questo potrebbe comportare, come spiega il direttore di Calciomercato.it, Marco Giordano, una forzatura delle cessioni, al fine di poter guadagnare in modo importante da rinnovi e, soprattutto, cessioni.

Tale accelerazione potrebbe essere favorita anche dal fatto che, dopo l’estate, non sarà più possibile superare la soglia del 3% per le commissioni degli agenti dei calciatori. Gli stessi agenti non potranno più rappresentare un doppio intermediario, come attualmente, per due club, oltre che per lo stesso calciatore. In una fase in cui le associazioni rappresentanti gli agenti più importanti al mondo hanno già avanzato ricorsi, i calciatori, si legge nel Tweet di Giordano, faranno pressing per la cessione. Consequenziale la nascita di situazioni poco prevedibili dal 20 aprile in poi, in attesa delle sentenze dei Tribunali che potrebbero attestarsi su tempi non proprio brevi.