Calciomercato, agente a Roma: countdown per la firma

Calciomercato Roma, agente in città e countdown per la firma: manca sempre meno per chiudere un sipario rimasto aperto da troppo tempo.

Le questioni affrontate dagli addetti ai lavori giallorossi in questa fase interessano certamente plurimi aspetti, intrecciantisi con un presente che abbiamo più volte detto poter essere determinante per le evoluzioni e le programmazioni del futuro a medio-lungo termine. Queste saranno fondamentali ai fini dell’apparecchiamento di un percorso che in molti si augurano poter durare ancora tanto con José Mourinho, sul quale, come in altri ambiti, gravitano dubbi non ancora del tutto fugati.

Dai risultati ottenuti in campo dipenderà parte delle valutazioni fatte dallo Special One, come sempre anelante a garanzie che permettano lui di vedere in un’eventuale permanenza la concreta possibilità di poter continuare a far crescere squadra e ambiente, purché ci siano i presupposti da lui richiesti e destinati ad essere una delle determinanti per proseguire un rapporto in una città nella quale, non solo sportivamente, ha dimostrato di trovarsi bene.

Calciomercato Roma, l’agente di Smalling è nella Capitale

Molto passerà, dunque, dalle costruzioni future, da intendersi come summa delle entrate targate Pinto e colleghi ma anche delle permanenze degli elementi centrali per la rosa giallorossa. L’ossatura della squadra è stata la scorsa estate consolidata con importanti approdi e la speranza attuale è quella di poter assistere a importanti conferme, oltre che all’aggiunta di nuove risorse.

Per quanto concerne le permanenze, resta ancora da disambiguare la posizione di Chris Smalling, in scadenza a giugno e ormai divenuto pilastro e leader della difesa, oltre che uno dei giocatori più emblematici e carismatici della compagine. Le esternazioni recenti del giocatori avevano lasciato intendere come ci fosse ottimismo per creare i giusti presupposti di un proseguimento nella Capitale e in quel di Trigoria si attende una risposta alla proposta di rinnovo recentemente avanzatagli.

Quest’ultima prevede un prolungamento biennale a cifre leggermente inferiori ai 3.5 milioni di euro attualmente percepiti. Nelle prossime ore potrebbero esserci importanti novità, alla luce della presenza di James Featherstone nella Capitale, testimoniata dallo stesso entourage sul proprio account Instagram, dove ha pubblicato una foto nei pressi di Fontana di Trevi. Consequenziale un’ipotesi circa possibili sviluppi a stretto giro sul fronte rinnovo.