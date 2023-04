Calciomercato, è sempre Roma-Juve: incontro per la firma

Calciomercato, nuovo duello in vista per Roma e Juventus. Le due squadre di Serie A devono fare i conti con l’ampia concorrenza: agenti in città per la firma

Il campionato italiano, archiviata l’ultima pausa della stagione, è entrato nella volata finale. La Roma ha trovato la seconda vittoria consecutiva in casa del Torino, mentre la Juventus è stata sconfitta di misura dalla Lazio allo stadio Olimpico. La squadra allenata da José Mourinho ha accumulato nove punti di vantaggio sui bianconeri, in attesa della decisione della giustizia sportiva circa il ricorso contro la maxi penalizzazione inflitta alla squadra bianconera.

Nuovo duello di calciomercato in vista per Roma e Juventus. Le due squadre sono in corsa per conquistare un posto nella prossima Champions League in Serie A, in attesa di capire se la penalizzazione da 15 punti inflitta ai bianconeri venga annullata dalla giustizia sportiva. Lo stesso José Mourinho ha lanciato una stoccata sul tema nel post partita della vittoria esterna ai danni del Torino. La squadra bianconera è uscita sconfitta di misura dalla Lazio allo stadio Olimpico, ora nove punti separano le due squadre in classifica. In attesa di capire quali evoluzioni avrà la penalizzazione da 15 punti inflitta alla squadra di Allegri c’è un nuovo duello di calciomercato alle porte.

Calciomercato, Roma-Juve e non solo: duello tra i pali e incontro in Premier per la firma

Le due squadre italiane sono a caccia di rinforzi in porta in vista della sessione estiva di calciomercato. Sia la Roma che la Juventus sono state accostate a due portieri italiani che si stanno mettendo in vetrina in questo campionato. Parliamo di Vicario dell’Empoli e di Carnesecchi, in prestito alla Cremonese ma di proprietà dell’Atalanta. Ora spunta anche la pista spagnola per la porta delle due squadre.

Secondo quanto evidenziato da Calciomercatoweb.it i due club italiani possono piombare sul giovane portiere Mamardashvili del Valencia. Estremo difensore georgiano classe 2000, Tiago Pinto potrebbe sfruttare i buoni rapporti col club spagnolo e la carta Justin Kluivert, in prestito proprio al Valencia. Ma la concorrenza non manca e, secondo quanto evidenziato dal portale citato, i procuratori del portiere sono già volati in Inghilterra per chiudere il passaggio del georgiano in Premier League. Sulle sue tracce ci sarebbero Leicester, Tottenham e Aston Villa.