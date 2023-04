Calciomercato Roma, Dybala con Thuram e Richarlison: tripletta servita

Calciomercato Roma, tripletta Dybala con Richarlison e Thuram: arriva la decisione sul futuro del 21 di Mourinho e non solo.

Il grande upgrade compiuto dai giallorossi nel corso di questi anni è certamente da ricercarsi nell’impatto veemente e importante dell’allenator portoghese, ingaggiato a sorpresa dalla proprietà Friedkin ormai due anni fa e fin qui in grado di palesare tutte le proprie capacità di vittoria con il bel traguardo europeo lo scorso anno.

Il campionato attuale permette alla Roma di poter ancora sperare in nobili obiettivi, con la consapevolezza nelle proprie defezioni ma anche di quei punti di forza che hanno visto i giallorossi crescere e migliorarsi pian piano in questo nuovo percorso. Garanzia e testimonianza di tale cammino di ascesa e ricerca di uno status che permetta al gigante romanista di risvegliarsi resta certamente la presenza dello Special One sulla panchina capitolina, alla quale è legato contrattualmente fino al 2024 ma sul quale gravano ancora dei dubbi per quel walzer di allenatori che potrebbe avvenire in estate.

I timori circa un possibile addio di José sono stati leniti ma non del tutto superati e, come sovente evidenziato, la sua posizione potrebbe avere ingerenza anche su quella di un altro uomo chiave di tale percorso di crescita, Paulo Dybala.

Calciomercato Roma, tripletta Real Madrid: c’è anche Dybala

Arrivato al termine di avances e seduzioni di non semplicissima realizzazione, l’argentino ha avuto un impatto a dir poco nobile nella realtà giallorossa, all’interno della quale si è calato con tutto sé stesso, al fine di ricambiare prontamente quell’affetto manifestatogli sin dal primo momento e ripetutosi con sempre più veemenza nel corso di questi suoi primi mesi all’ombra del Colosseo.

Attualmente a quota undici gol in Serie A, si trova in una posizione delicata, un po’come Mourinho. Lo status e l’importanza del giocatore acuiscono infatti i timori di una sua sortita, che verrebbe con ogni probabilità a legarsi col futuro dell’allenatore e, più in generale, da valutazioni strettamente dipendenti e interconnesse con i risultati sportivi raggiunti. Dybala, come José, hanno dimostrato di volere la Roma ma entrambi continuano ad essere accomunati, oltre che dall’etichetta di ‘top’, da una patina di timore legata a possibili addii a fine campionato.

Su Dybala, in particolar modo, sono giunte in queste ore delle novità da Defensa Central. Da Madrid continua infatti a rimbalzare il nome della Joya come possibile rinforzo in attacco, laddove Florentino Perez e adepti dovranno fare valutazioni soprattutto per la non più tenera età di Benzema, in scadenza contrattuale a giugno. Dybala certamente aiuterebbe a rimpinguare lo scacchiere delle Merengues ma, ad oggi, è solo uno dei diversi nomi attenzionati per eventuali discorsi futuri.

A fargli compagnia il francese Thuram, in scadenza il 30 giugno con il Borussia Monchengladbach e Richarlison, reduce da una stagione non felicissima al Tottenham (ricca anche di insidie con Conte) e potenziale occasione di mercato qualora chiedesse la cessione. Il Real lo segue, cercando di comprendere se ci siano gli spiragli per vedere abbassato il suo prezzo di mercato.