Calciomercato Roma, Inter scippata: Pinto e la Juve prendono nota

Calciomercato Roma, lo scippo ai danni dell’Inter apre nuovi spiragli per Tiago Pinto in Premier League. Effetto domino lampo e sfida aperta per il general manager

la Serie A ha riaperto il palcoscenico dopo l’ultima pausa della stagione. Il campionato italiano è entrato nella volata finale, con una lotta per il piazzamento europeo che si preannuncia accesa fino alle ultime battute stagionali. La Roma di José Mourinho è reduce da due vittorie consecutive, che hanno permesso ai giallorossi di scavalcare l’Inter di Simone Inzaghi in classifica. La squadra nerazzurra nei prossimi mesi potrebbe subire un doloroso scippo nella sessione estiva di calciomercato.

Roma, Inter e Juventus sono in corsa per la lotta al quarto posto in Serie A. Molto dipenderà dalla decisione della giustizia sportiva in merito alla maxi penalizzazione inflitta al club bianconero, argomento su cui è tornato a parlare José Mourinho. Al momento la classifica vede la squadra giallorossa al terzo posto in solitaria, a più uno sull’Inter di Inzaghi. Ancora più dietro la Juve, meno nove punti, che è reduce dalla sconfitta di misura contro la Lazio di Maurizio Sarri. Le due squadre daranno vita al derby d’Italia per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, mentre dall’Inghilterra sembra pronto lo scippo ai danni della squadra di Simone Inzaghi.

Calciomercato Roma, il Manchester City piomba su Bastoni: Laporte fa spazio al nerazzurro

Il Manchester City di Guardiola sarebbe pronto a piombare su Alessandro Bastoni. Il tecnico spagnolo sarebbe lo sponsor principale per arrivare al difensore nerazzurro, che ha il contratto in scadenza nell’estate del 2024. Per evitare che il calciatore venga deprezzato nell’ultimo anno di contratto l’Inter potrebbe decidere di cederlo nei prossimi mesi.

A fargli spazio potrebbe essere un difensore spagnolo accostato in passato sia alla Roma che alla Juventus. Parliamo di Aymeric Laporte che, secondo quanto evidenziato dal sito Manchestereveningnews.co.uk sarebbe il primo indiziato all’addio in casa Manchester City. Il classe ’94, ex Athletic Bilbao, avrebbe deciso di cambiare aria in estate ed il suo nome potrebbe tornare d’attualità sia in casa Roma che Juventus, ma la concorrenza non manca.