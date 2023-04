Domino bomba Roma-Milan: “Trattativa ufficialmente saltata”

Calciomercato Roma, dalle parole ai fatti: secondo quanto trapela dalla Germania avrebbe deciso di cambiare aria. Non è più tornato indietro.

Sono pochi i momenti soporiferi in sede di calciomercato. Anche in queste ore, ad esempio, sotto traccia rumours e prese di posizioni definitive rischiano di orientare in maniera definitiva le mosse di molti club nella prossima campagna acquisti.

Il mercato degli svincolati – o comunque di coloro che non hanno ancora trovato l’accordo definitivo con i rispettivi club – sta calamitando l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti visto che ci sono profili interessanti legati ai rispettivi club da un contratto in scadenza nel 2023 che non è stato ancora rinnovato. Fra questi impossibile non menzionare Daichi Kamada, protagonista di una stagione esaltante con la maglia dell’Eintracht Francoforte. Il nipponico classe ’96, che ha impreziosito la sua stagione con 13 reti e 5 assist, ha attirato le attenzioni di diversi club italiani.

Calciomercato Roma, Eintracht-Kamada: sarà addio

Milan e Roma, ad esempio, da tempo sono sulle sue tracce. Pur non affondando il colpo con decisione, rossoneri e giallorossi monitorano la situazione in attesa di sviluppi importanti. E come non definire tale l’ultima indiscrezione che rimbalza dalla Germania.

Secondo quanto riferito da Sky.de, infatti, Kamada avrebbe comunicato ufficialmente ai dirigenti dell’Eintracht la sua volontà di cambiare aria. Il nipponico, dunque, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il club tedesco. I colloqui, che si sarebbero svolti prima di Pasqua, avrebbero portato a questa soluzione definitiva. Dopo quattro stagioni in cui è riuscito a ritagliarsi un ruolo sempre più da protagonista, Kamada dirà addio all’Eintracht Francoforte, che avrebbe già individuato in Marmoush l’eventuale erede del nipponico.

E chissà che a questo punto non possano crearsi scenari interessanti per i club italiani. Kamada, in realtà, ha molto mercato sia in Bundesliga che in Premier League, con il Borussia Dortmund che avrebbe già formulato all’entourage del jolly offensivo una proposta concreta.