Furia Cassano, la risposta a Mourinho: “Non le ho mai prese da nessuno”

Cassano furioso dopo le parole di Mourinho in conferenza stampa, pronta risposta social: “Chi ha fatto la spia è un coniglio”

La seconda vita di Antonio Cassano dopo il passato da calciatore è legata alla ormai famosa BoboTv. Bobo Vieri, Nicola Ventola, Lele Adani e l’ex giallorosso sono i protagonisti di uno show in onda su Twitch molto seguito e da cui spesso Cassano ha lanciato critiche o pronostici (spesso in verità sbagliati) che hanno avuto grande risalto sui social.

A rendere così famoso il loro show è senza dubbio il fatto che internet ha delle regole certamente diverse da quelle di uno spettacolo in tv, e così accade spesso che i protagonisti si possano lasciare andare a pareri personali che fanno scalpore, soprattutto nel caso del barese, che aveva rivolto alcune frecciatine a Mourinho nel corso delle ultime settimane, preferendogli l’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri:

“Uno è un allenatore che ama il calcio e la propria professione, l’altro non gliene frega un c***o del calcio. Vince, cambia ed è furbo. Viene portato così da qualcuno, però il calcio di uno è meraviglioso e quello dell’altro è zero. La gente poi va a vedere il palmares, ma noi non ci facciamo fregare perché uno sa lavorare, parlare e comunicare di calcio, l’altro è solo cinema”.

Parole dure, al quale non si è fatta attendere la replica del diretto interessato, che deve aver stizzito parecchio l’ex Roma e Sampdoria, tanto da rilasciare ulteriori pesanti dichiarazioni al riguardo.

Cassano risponde a Mourinho “Chi ha fatto la spia è un coniglio”

Il tecnico portoghese non aveva preso affatto bene le dichiarazioni di Antonio Cassano nei suoi confronti, tanto che dopo il match vinto dalla Roma a Torino, il tecnico ha deciso di rispondergli per le rime, parlando del passato del barese in maniera non certo pacifica:

“A Madrid lo ricordano per la giacca […] Ognuno è libero di pensare e criticare come vuole, ma se parliamo di Cassano lui si diverte. Forse ha un problema con me . Io gli dico di stare attento perché ogni tanto nella vita, se provi sempre a giocare a bowling, trovi un Marko Livaja e ti diverti meno. Con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, con l’Inter neanche la Coppa di Lombardia. Io cosa ho vinto lo sapete…”.

La replica dell’ex 99 della Samp non si è fatta attendere: “Visto che qualcuno che ha fatto la spia, dì alla tua spia che quando abbiamo litigato si sono messi in mezzo venti persone e non siamo mai andati allo scontro fisico. Dì al tuo coniglietto che ti ha detto cag… altra figura di m… oltre a come fai giocare le tue squadre. Nella mia vita non le ho mai prese da nessuno caro Mourinho. Sono stato fortunato? Forse, ma non ho mai avuto paura di niente e di nessuno. Lo dico a te e ai naviganti, ciao caro Mourinho”.

Cassano ha anticipato in alcune storie pubblicate su Instagram quelli che saranno alcuni “contenuti” su Mourinho e non solo.

I tifosi giallorossi si sono schierati con il loro condottiero, inveendo contro il fantasista barese, sottolineando come ogni occasione per lui sia buona per sparlare della Roma. La faccenda sembra destinata a non finire qui: staremo a vedere.