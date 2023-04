Un anno dopo Harry Greb, Mourinho torna Imperatore

Ancora una volta protagonista José Mourinho che dopo il murales di Harry Greb torna nelle vesti di un Imperatore romano

José Mourinho è senza dubbio uno degli allenatori più iconici e vincenti del panorama internazionale. La sua carriera è costellata di trofei, vinti praticamente in ogni squadra da lui allenata, fatta eccezione per il Tottenham, unica avventura conclusa senza alzare al cielo una coppa.

Non sono solo i trofei però a caratterizzare l’allenatore portoghese, quello che lo ha fatto davvero entrare nel cuore dei tifosi è senza dubbio il suo modo di essere, quel carattere sopra le righe che lo ha reso un vero e proprio showman, soprattutto in occasione delle sue conferenze stampa, sempre molto attese.

Proprio durante l’ultima intervista, rilasciata dopo il match contro il Torino, è tornato a fare ciò che gli riesce meglio, rispondere alle critiche. Nello specifico il mister ha voluto rispondere all’ex Roma Antonio Cassano, rivolgendogli parole non proprio al miele.

L’ennesima prova di questo amore viscerale che lega il portoghese ai suoi tifosi arriva direttamente dal Portogallo, dove il mister si è trasformato in un imperatore.

Mourinho torna imperatore, un anno dopo un’altra opera lo vede protagonista

Sin dal suo arrivo alla Roma José Mourinho è stato accolto con un entusiasmo che poche volte si era visto nella capitale. Il portoghese è uno degli allenatori più vincente della storia di questo club, ed il fatto che i Friedkin avessero scelto lui per guidare la Roma fu un chiaro segnale della solidità del progetto della nuova proprietà.

Un artista in particolare, ovvero Harrry Greb, decise di omaggiarlo con un murales che è entrato di diritto nella storia della città, che ritraeva l’allenatore in sella ad una Vespa con un logo della Roma. Questa opera divenne così virale che la società stessa girò un video con Mourinho in sella appunto al famoso mezzo a due ruote.

Lo stesso artista gli ha poi dedicato una seconda opera, questa volta però nelle vesti di Imperatore romano, simbolo di quanto la città si sia innamorata di lui. Adesso è il turno di Lisbona, con una nuova opera che porta la firma dell’artista di strada italiano TvBoy. Ancora una volta vediamo il tecnico portoghese in versione antico romano, nelle vesti di Imperatore.

I due murales sono molto simili tra loro, sia per come è stato deciso di raffigurare il soggetto sia nello stile.