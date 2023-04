Calciomercato Roma, firma biennale con l’aiuto: altri gol per Mourinho

L’allenatore della Roma può contare su un alto numero di reti anche nella prossima stagione grazie all’affare di calciomercato

La Roma sta cominciando a muovere passi concreti per cercare di arrivare al meglio al calciomercato estivo. Tiago Pinto, infatti, sta gettando le basi per preparare la finestra di trattative in cui dovrà rinforzare la rosa a disposizione di Mourinho. Se questo dovesse rimanere sulla panchina del club, infatti, l’ex Benfica avrà l’arduo compito di dover prendere giocatori di qualità senza poter spendere troppo.

Il Fair Play Finanziario impone alla Roma un gran numero di sacrifici per quanto riguarda il calciomercato. Per cercare di mantenere un panorama equilibrato, l’organo calcistico europeo ha imposto delle regole precise, che i giallorossi devono rispettare per non incorrere in sanzioni. Per questo, Pinto è chiamato a ripetere la finestra di trattative effettuata lo scorso anno, con diversi giocatori di livello approdati a parametro zero.

Per questo motivo, Pinto passerà per le cessioni. L’obiettivo è creare un tesoretto adatto per arrivare ai rinforzi adatti che Mourinho chiede per migliorare la rosa a disposizione. Importanti, poi, sono i rinnovi del contratto di quei giocatori che sono in scadenza. La situazione più delicata di tutti è senza ombra di dubbio quella di Chris Smalling, difensore centrale molto importante per le gerarchie giallorosse.

Calciomercato Roma, Pinto ottiene un altro rinnovo

L’inglese dovrebbe aver sciolto i suoi dubbi sul futuro, in cui la permanenza nella Capitale non era più così sicura. Il suo agente, però, nella giornata di ieri ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram ufficiale in cui mostra di essere a Roma. Possibile pensare, quindi a un incontro per il rinnovo del contratto.

Un altro giocatore in scadenza è Stephan El Shaarawy, che vuole rimanere in giallorosso ancora per qualche anno. Come riporta il Corriere dello Sport, il Faraone sta spingendo per prolungare il contratto e per farlo ha intenzione di abbassarsi lo stipendio. L’ingaggio dell’ex Milan, infatti, è troppo alto per secondo il FPF e serve un taglio a fronte di un accordo biennale.