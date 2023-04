Calciomercato Roma, infortunio e Serie B: piange anche Pinto

Calciomercato Roma, infortunio e Serie B ad un passo: piange anche Tiago Pinto che potrebbe vedere sfumare oltre 10 milioni di euro

Sembrava una cosa fatta, soprattutto perché, nello scorso mese di gennaio, erano arrivate voci di una possibile richiesta di sconto da parte del club che ce lo ha in prestito per riscattarlo in maniera definitiva alla fine della stagione. Ma le cose sono precipitate in maniera quasi clamorosa. E adesso c’è lo spettro della Serie B.

E come se non bastasse c’è anche un infortunio che potrebbe metterlo ko per diverso tempo e che potrebbe, quindi, anche far allontanare tutte quelle che sono le idee di un possibile riscatto da parte del Valencia. Insomma, per Kluivert si complicano le cose. Il giocatore olandese che la Roma ha spedito in prestito in Spagna si è fatto male nell’ultimo weekend: il comunicato del Valencia recita testualmente: “Il giocatore Justin Kluivert soffre di un infortunio al bicipite femorale della gamba sinistra, subito nella partita di domenica scorsa contro l’UD Almería. L’attaccante olandese continuerà il trattamento medico, fisioterapico e riabilitativo fino al miglioramento clinico”. Non ci sono altre informazioni.

Calciomercato Roma, la situazione Kluivert

Un infortunio che potrebbe far piangere anche Pinto: che sperava di piazzare quello che è un vero e proprio esubero per 15milioni di euro. O, forse anche per una cifra minore, visto che forse, il gm portoghese della Roma, avrebbe dato l’ok anche per una cifra inferiore.

Ma in questo modo le cose si complicano in maniera importante, anche perché adesso il Valencia è terzultimo in classifica, quindi in piena zona retrocessione, e che vede la salvezza davvero una cosa utopistica visto che le cose non sembrano proprio girare nel modo giusto dentro il Mestalla. Una squadra, quella che era allenata da Gattuso, che sta sprofondando nonostante abbia una rosa sicuramente di un valore tecnico diverso rispetto a quelle che sono coinvolte nella lotta per non retrocedere. Ma quando le cose vanno male è difficile rialzarsi. E il caso è proprio questo.