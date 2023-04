Calciomercato Roma, niente rinnovo e prezzo accessibile: Pinto c’è

Calciomercato Roma, niente rinnovo e il prezzo è davvero accessibile. Tiago Pinto c’è nella corsa al centrocampista tedesco

Il suo profilo è stato accostato alla Roma lo scorso mese di febbraio, un’anticipazione data da calciomercato.it che adesso trova conferme in Germania. Sì, è Sky Sport tedesco che adesso svela come il giocatore ormai ha deciso di non andare oltre il suo contratto in scadenza nel 2024.

Parliamo di Demirbay del Leverkusen, centrocampista che ormai ha deciso di lasciare il club tedesco la prossima estate. Non si parla di prolungamento e allora le strade tra di lui e il club allenato da Xabi Alonso di divideranno. Il suo nome è stato accostato come detto alla Roma e la scorsa estate i tedeschi hanno rifiutato delle offerte che erano arrivate da Schalke 04 ma anche dalla Fiorentina. La sua valutazione non è altissima e sicuramente è dettata anche dalla sua situazione contrattuale.

Calciomercato Roma, 5 milioni per Demirbay

Classe 1993, nazionale tedesco ma di origine turca, Demirbay può giocare in qualunque zona in mezzo al campo. Sia davanti alla difesa sia in una posizione più avanzata. In questa stagione ha collezionato con la maglia delle Aspirine 21 presenze in campionato con 3 gol e altrettanti assist. Insomma, in poche parole, è uno che sa come si fa.

La Roma quindi valuta con attenzione quello che è il suo profilo che, per le caratteristiche tecniche ha un ottimo rapporto qualità prezzo. Come detto il 30enne ha deciso di cambiare aria, il suo tempo dentro il Leverkusen è finito e il club per non rischiare di perderlo a parametro zero cercherà di cederlo la prossima estate. Un’occasione per la Roma, senza dubbio. Anche se la concorrenza, qualora questa notizia venisse confermata, potrebbe di certo diventare molto importante.