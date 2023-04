Colpaccio a zero: toccata e fuga a Roma

Calciomercato, avvistato nella Capitale uno degli obiettivi maggiormente seguiti da Tiago Pinto.

Il gm giallorosso sa bene di essere atteso da un importante lavoro finalizzato al plasmare una compagine frutto certamente dei suoi interventi passati ma reduce da un biennio durante il quale, al di là dei palesi margini di crescita, la Roma ha dimostrato anche di essere perfettibile. Importante, infatti, l’intervento in quelle regioni di campo che abbiano fino a questo momento dimostrato maggiore labilità, al fine di accontentare un mister che, in caso di permanenza, chiederebbe con ogni probabilità ulteriori garanzie e rinforzi.

Non sarà certamente compito semplice, soprattutto in una fase come questa, caratterizzata da tante incognite future che impediscono di programmare con chiarezza il futuro ma al contempo anche dalla consapevolezza di dover iniziare a guardarsi intorno al fine di tempestivi e intelligenti interventi nel corso di un calciomercato estivo non più lontanissimo.

Calciomercato Roma, Aouar nella Capitale: ecco cosa è successo

Al netto di quelle che saranno le urgenze legate a possibili permanenze o addii da concretizzare a condizioni che accontentino tutte le parti in causa, una certa attenzione, come nei precedenti anni, sarà sicuramente rivolta anche alle non poche occasioni di mercato che potrebbero essere proposte dai prossimi incastri.

Già in passato, infatti, abbiamo assistito ad un modus operandi da parte della società che, seppur macchiato da qualche umano errore, ha sempre palesato anelito alla crescita e tentativi di coniugare i limiti economici del club alla volontà di ambire a scenari e obiettivi sempre più importanti sotto l’egida di Mourinho. Emblema di tale felice coesistenza sono stati gli approdi di Dybala o Matic, ai quali potrebbero seguire operazioni simili anche nel corso della prossima estate.

Non pochi, infatti, i possibili rinforzi a costo zero, molti dei quali monitorati dalla Roma già da tempo. Tra i vari, si segnala Houssem Aouar, qualitativo centrocampista del Lione in scadenza nel mese di giugno e in grado di generare nobilissime attenzioni in Italia e, più in generale, in un’Europa da tempo consapevole delle sue qualità e della sua situazione contrattuale. Il suo futuro è ad oggi ben lungi dall’essere segnato ma l’indiscrezione di CentroSuonoSport potrebbe essere indicativa.

L’algerino, secondo la suddetta fonte, avrebbe trascorso il lunedì di Pasquetta nella Capitale, presso la quale sarebbe arrivato nella mattinata di ieri per poi ripartire all’1.30 di notte con un volo privato da Ciampino. Nel mirino anche di Napoli e Milan, continua a intrigare i giallorossi, al netto di un raffreddamento nei contatti nell’ultimo periodo. Chissà se la presunta presenza del calciatore a Roma possa aver rappresentato una semplice occasione di riposo o svago o l’apparecchiamento di un futuro che resta, comunque, tutto da scrivere.