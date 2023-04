Futuro Mourinho, Capello allo scoperto: colpo di scena Roma

L’intervista rilasciata da Fabio Capello al Messaggero ha toccato anche la questione inerente il futuro di José Mourinho. Ecco quanto riferito da “Don Fabio”.

Aprile e maggio sono tendenzialmente i mesi di José Mourinho, quelli nei quali lo Special One in passato è riuscito a dare il meglio di sé. Il tecnico lusitano non ha potuto non apprezzare la consapevolezza con la quale la sua squadra è riuscita a vincere sul campo del Toro, mettendo in mostra cinismo e compattezza.

Il futuro del tecnico lusitano, però, è ancora tutto da scrivere. Blindato da un contratto fino al 2024, lo “Special One” ha preferito glissare sulle domande relative alla sua prossima decisione. La volontà è quella di chiudere al meglio una stagione nella quale Dybala e compagni vogliono regalarsi soddisfazioni importanti. Per pensare al futuro ci sarà tempo, con l’incontro con i Friedkin che potrebbe rappresentare una sliding-door decisiva. Le sirene provenienti dall’Arabia non spaventano la Roma. Chiaramente il discorso cambierebbe nel caso in cui il Chelsea o il Real Madrid dovesse decidere di affondare il colpo, facendosi avanti con un’offerta irripetibile. Da non dimenticare, però, il fatto che Mourinho abbia nei mesi scorsi rispedito al mittente la proposta della Federazione portoghese, alla quale non può non essere emozionalmente legato.

Capello su Mourinho: “A Roma si trova bene, ma non vorrei che la Serie A…”

La Roma al primo posto, insomma, anche se il rebus è ancora aperto e non sono esclusi a prescindere colpi di scena. Intervistato dal “Messaggero”, tra i tanti temi affrontati Fabio Capello ha affrontato anche quello legato alla prossima panchina di Mou. E chi più di “Don Fabio” può capire certe dinamiche, avendo vinto in un ambiente nel quale ha vissuto un’esperienza totalizzante. Ecco il passaggio dell’intervista di Capello su Mourinho:

“Alla fine Mourinho resterà a Roma? Questa è una domanda per José, non per me. A Roma si trova bene, al pubblico piace, lo stadio è sempre pieno. A volte sembra insoddisfatto? Non vorrei che pensasse che la Serie A rimane un torneo minore rispetto alla Premier e alla Liga. Ha allenato i migliori club del mondo ma è ancora giovane per prendersi ancora soddisfazioni ad altissimi livelli.”