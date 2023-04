Intervento chirurgico per Solbakken: la decisione della Roma

Intervento chirurgico per Solbakken: il norvegese si è sottoposto a degli esami strumentali che hanno confermato l’infortunio. Ecco la decisione della Roma

Una recidiva per Solbakken. Sì, perché gli esami strumentali ai quali si è sottoposto il giocatore della Roma, che si è infortunato sabato scorso nella gara contro il Torino, hanno confermato la lussazione alla spalla sinistra che lo terrà fuori per un poco di tempo.

Recidiva perché si tratta dello stesso infortunio che il norvegese ha subito la scorsa estate quando ancora indossava la maglia del Bodo/Glimt. Un problema quindi per Mourinho, per questa parte finale della stagione. Una decisione comunque, per quanto riguarda un possibile intervento chirurgico, lo staff medico della Roma lo avrebbe preso.

Roma, la decisione per Solbakken

Non andrà sotto i ferri Solbakken, ma la società giallorossa ha deciso, per il momento, di procedere con una terapia conservativa secondo quanto raccontato da Sky Sport. Solbakken per due settimane lavorerà da solo, e poi si sottoporrà a ulteriori controlli per valutare il recupero e stabilire i tempi definitivi per un ritorno in campo.

Nell’ultimo periodo, e dopo una prima parte di ambientamento, Mourinho aveva deciso di utilizzare con un poco più di regolarità Solbakken. E lui in qualche modo aveva risposto anche con delle buone prestazioni, fatte soprattutto di sacrificio tattico e di abnegazione. Ma adesso questo stop che sicuramente gli ha fatto chiudere il mese di aprile, sperando che possa tornare a disposizione almeno per l’ultimissima parte di questa stagione che vede la Roma alla ricerca di un posto nella prossima Champions League e anche in corsa in Europa League. Beh, contro il Feyenoord l’esterno offensivo, né nella gara d’andata e nemmeno per quella in trasferta sarà a disposizione del tecnico giallorosso.