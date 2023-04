Mourinho-Roma, rebus (ir)risolto: i Friedkin hanno scelto un big

Roma, il futuro di José Mourinho continua a tenere banco in maniera importante. La posizione dei Friedkin è molto chiara: ecco i possibili scenari.

Con un corsa per un posto in Champions League da vivere come attrice protagonista e un quarto di finale di Europa League nel quale Dybala e compagni possono dire la loro, la stagione della Roma è entrata definitivamente nella sua fase cruciale. I giallorossi, però, stanno fornendo risposte molto importanti sia in campionato che in Europa.

Il successo contro il Torino è stata l’ennesima testimonianza tangibile del percorso di crescita di una squadra sempre più ad immagine e somiglianza del proprio allenatore. Proprio José Mourinho, però, continua a calamitare l’attenzione mediatica. Non solo per le frecciate dirette o indirette con cui il lusitano anche negli ultimi giorni si è tolto qualche sassolino dalle scarpe.

Il futuro dello “Special One”, infatti, non è stato ancora definito in tutti i suoi aspetti. Forti di un legame contrattuale con il proprio tecnico in scadenza nel 2024, i Friedkin molto presumibilmente rimanderanno a fine stagione ogni possibile dialogo per pianificare la prossima stagione. Le chances di una permanenza di Mou sulla panchina della Roma restano alte. Come confermato da calciomercato.it, infatti, ad agosto il tecnico della Roma sarà ancora José Mourinho. Tuttavia nel caso in cui arrivasse un’offerta importante di un top club come Real Madrid, Chelsea o Psg, il discorso diventerebbe molto più complicato e non si escluderebbero colpi di scena a sorpresa.

Calciomercato Roma, un allenatore top per l’eventuale dopo Mourinho: i nomi sul tavolo

Ad ogni caso, ad allenare la Roma la prossima estate ci sarà un allenatore top. Che sia Mourinho o no, infatti, la volontà dei Friedkin – come riferito da calciomercato.it – è quella di affidarsi ad un allenatore dal palmares importante. Un profilo internazionale per una Roma che anche grazie allo Special One ha assunto una dimensione sempre più definita.

Tanti indizi lasciano supporre che in caso di addio di Mourinho, ad esempio, un profilo spendibile per la Roma sarebbe quello di Antonio Conte. Il tecnico salentino, già vicino ai giallorossi qualche anno fa, starebbe meditando un clamoroso ritorno in Serie A. Binomio non facile da comporre anche perché l’ex allenatore del Tottenham potrebbe prendere in considerazione l’idea di un anno sabbatico.

Anche De Zerbi, ad esempio, è un nome che sta facendo tanto parlare di sé. Il Brighton si sta confermando come una delle rivelazioni più fulgide della Premier League e l’ex tecnico del Sassuolo ha subito dato un’identità chiara alla squadra. Tuttavia non sarà affatto facile strapparlo al club inglese, in quanto De Zerbi è legato al Brighton da una clausola rescissoria non irrisoria.