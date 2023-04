Calciomercato Roma, 6 milioni per il sì: ha già deciso

Calciomercato Roma, 6 milioni a stagione per il sì. Asta europea e non solo per il grande colpo a costo zero.

La lista di nomi presente sulla scrivania di Tiago Pinto è da tempo ricca di elementi monitorati al fine di apparecchiare nel migliore dei modi il calciomercato estivo, molto più vicino di quanto sembri. Come sovente evidenziato, a Trigoria dovranno essere bravi nel continuare a creare una coesistenza tra l’anelito alla crescita e la necessità di rispettare parametri e paletti con i quali il club sta facendo i conti da diversi anni a questa parte.

Tempestività, idee e capacità di saper fiutare le giuste occasioni hanno già permesso, nel corso del recente passato, di veder rinforzare la compagine di Mourinho in modo intelligente e rispettoso dei perimetri di cui detto sopra, concretizzando affari a condizioni vantaggiose. Esempi come quelli di Matic e Dybala sono certamente i primi a venire in mente, così come tanti nomi potrebbero essere fatti per alludere alle possibili occasioni di mercato che ai piani alti di Trigoria cercheranno di concretizzare prossimamente.

Calciomercato Roma, 6 milioni a stagione per Zaha: sfida europea e non solo

Le situazioni contrattuali di diversi giocatori di caratura europea permettono infatti di prevedere la nascita di tanti scenari che potrebbero porre la Roma al centro di aste e contese di grande importanza. Abbiamo già assistito a situazioni del genere con Dybala e l’attuale prossimità delle scadenze contrattuali di giocatori come Aouar o Kamada permette di comprendere come la direzione seguita possa essere pressoché la stessa.

Tra le tante possibilità, si segnala inoltre da diverso tempo quella di Wilfred Zaha, accostato alla Roma già la scorsa estate e divenuto suggestione soprattutto alla luce di un possibile addio di Zaniolo, avvenuto poi a febbraio. Le grandi qualità sciorinate in Premier League, unitamente alla possibilità di ingaggiarlo gratis hanno generato nobilissime attenzioni.

In particolar modo, stando a quanto riferito da Footmercato la contesa è estesa in Arabia con Al-Nassr e Al-Ittihad tra le più attente alla sua situazione. Il giocatore preferisce però la permanenza in Europa con Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Arsenal e Monaco in piena corsa per un ingaggio che, stando alle presunte pretese di Zaha, dovrebbe essere di 6 milioni di euro più bonus.