Calciomercato Roma, addio definito e firma gratis. Ci sono anche Atletico Madrid e Barcellona, gli ultimi aggiornamenti.

Tante novità contraddistingueranno certamente il futuro giallorosso, destinato a passare per i prossimi risultati ottenuti sul campo, dai quali dipenderanno traguardi finali e consequenziali valutazioni da parte del club. Quest’ultimo sa bene dell’importanza attuale della stagione, entrata in un momento potenzialmente decisivo sia sul campo europeo che in Serie A, laddove gli impegni con squadra in lotta per obiettivi diversi e la presenza di big match potrebbe risultare determinante per decretare la posizione della Roma a fine anno.

In base a quest’ultima e tanti altri fattori, sarà possibile comprendere quale sorte spetterà a Mourinho e a diversi dei suoi uomini, sui quali andranno condotte valutazioni di varia natura, circa possibili addii, eventuali permanenza ma anche approdi che permettano di coadiuvare la rosa attuale nel crescere e migliorarsi nelle stagioni a venire. Come sovente evidenziato, bisognerà operare ovviamente nel pieno rispetto di quei paletti sui quali lo stesso Tiago Pinto si è più volte espresso e che hanno avuto in passato non poca ingerenza sulle sue scelte.

Calciomercato Roma, Kamada ha deciso: addio dopo l’incontro

Le potenziali occasioni di mercato restano numerose, alla luce dei tanti elementi che nei prossimi mesi si libereranno a parametro zero. Sulla falsariga di quanto accaduto nelle estati passate, sono tutt’altro che da escludersi rinforzi gratuiti o, come nel caso di Wijnaldum, in grado di corroborare almeno momentaneamente lo scacchiere in modo economico quanto funzionale.

Nella lista di papabili occasioni di mercato, si segnala da tempo il nome di Daichi Kamada, qualitativo trequartista dell’Eintracht Francoforte in scadenza nel mese di giugno. Finito nel mirino anche della Roma, è attualmente intenzionato a cambiare campionato e ha stimolato gli interessi di Atletico Madrid e Barcellona, tra le tante.

Il suo futuro, secondo Bild, sembra ormai seguire la certa direzione dell’addio. Nella scorsa settimana ci sarebbe infatti stato un incontro tra il giocatore e il direttore sporivo Markus Krosche, al quale Kamada avrebbe comunicato una scelta importante e della quale tanti addetti ai lavori hanno dovuto prendere consapevolezza. Lascerà il club a zero.