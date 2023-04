Calciomercato Roma, accordo totale con Smalling: ecco quando firma

Calciomercato Roma, la decisione di Smalling evita il verificarsi di una situazione in pieno stile Mkhitaryan. Tutti gli aggiornamenti e le cifre sulla fumata bianca che accontenta tutti.

Il nome di Chris è stato certamente uno di quelli in grado di generare le maggiori attenzioni all’ombra del Colosseo nel corso di questi anni. Arrivato quasi a sorpresa al termine di una campagna acquisti condotta da Petrachi al fine di accontentare le iniziali richieste di Fonseca, l’inglese rappresentò sin dal primo momento una sorta di vera e propria rivelazione, soprattutto alla luce di una firma giunta al termine di un calciomercato in cui erano stati fatti tanti nomi per rinforzare la difesa.

Tra questi, quasi mai era stato citato l’ex Manchester United, le cui prestazioni permisero sin da subito di comprenderne valori e qualità, oltre che qualche problematica fisica che aveva portato con sé a Roma in quella valigia ricca di esperienza in uno dei campionati più complicati e competitivi del mondo.

Il resto del percorso è ormai cosa nota, caratterizzato da tante tappe intermedie oscillanti dal riscatto in extremis due anni fa, passando per le tante salvifiche prestazioni nel corso di questi anni, fino ad arrivare al timore di un addio a zero che, con il passare del tempo, spaventava sempre di più una piazza affezionatasi anche umanamente al numero 6.

Pilastro inamovibile di Josè Mourinho, la posizione contrattuale di Smalling sembrava destinarlo ad una sorta di scenario in pieno stile Mkhitaryan, al quale il difensore è accomunato anche dal passato in Premier League e un arrivo a Roma in modo quasi sorprendente. Un po’come accaduto con l’armeno, la paura sembrava poter essere quella di vedere il difensore partire in estate da svincolato, sposando magari una competitors italiana come accaduto a Henrix.

Calciomercato Roma, firma Smalling fino al 2025: tutte le cifre

Questo anche alla luce delle diverse avances che sembravano poterlo destinare, tra le varie, anche all’Inter di Inzaghi. Le notizie emerse in questi ultimi giorni avevano però permesso di rassicurare i tifosi, memori anche delle recenti dichiarazioni del diretto interessato, le quali avevano lasciato intendere come si stesse seriamente lavorando per prolungare il rapporto.

A tal proposito, non sfuggano gli ultimi aggiornamenti de “Il Messaggero“, che hanno confermato l’intesa tra le parti per il rinnovo di Chris con la Roma. Un segnale importante anche alla luce della non meno discussa e temuta posizione di Mourinho, legato però ai giallorossi fino al 2024 e non in scadenza come il difensore ma rispetto alla quale la permanenza del 6 potrebbe sottintendere la mai discussa volontà del club di continuare a crescere e far bene.

Smalling firmerà fino al 2025, guadagnando circa 7 milioni di euro in due anni. 3.8 per la prima stagione del nuovo contratto e 3.2 nella successiva, escludendo dei bonus non facili da raggiungere ma presenti. Proprio come Chris, nella Capitale, al centro di una difesa di cui è ormai leader indiscusso. E la firma dovrebbe arrivare presto, al rientro dall’Olanda dopo la gara contro il Feyenoord. Insomma, questione di giorni ormai per l’ufficialità.