Roma, UFFICIALE: si ritira a fine stagione

Roma, ufficiale: ha deciso di ritirarsi alla fine della stagione. L’annuncio arriva direttamente dalla calciatrice atrraverso i canali social

Ha annunciato ufficialmente il ritiro alla fine della stagione. E Betty Bavagnoli avrà il suo da fare per trovare una sostituta all’altezza. Carina Wenninger, difensore della Roma femminile, ha deciso di dire basta con il calcio. Una scelta personale la sua, con la voce rotta dall’emozione.

“Dopo 16 anni voglio tornare a casa – ha detto la classe 1991 ai canai ufficiali della Roma – e per me ci sarà una nuova avventura dentro la federazione austriaca” ha anche sottolineato. Insomma, per lei un nuovo ruolo fuori dal campo.

Roma, ufficiale: Wenninger si ritira

Wenninger ha giocato 15 anni nel Bayern Monaco ed è stata capitana della squadra tedesca. Poi il passaggio alla Roma e subito, giustamente, anche una maglia da titolare per una con la sua esperienza nel cuore della difesa di Spugna. Ma nonostante questo annuncio la calciatrice non ha perso di vista gli obiettivi.

“Voglio vincere due titoli con la Roma, per quella che per me è stata un’esperienza fantastica” ha spiegato ancora nel video messaggio che è stato pubblicato pochi minuti fa. Sì, perché le giallorosse sono prime in classifica in Serie A, e hanno tutta l’intenzione visti gli 8 punti di vantaggio a sei giornate dal termine della stagione, di portare a casa lo scudetto. E, infine, il prossimo 4 giugno, all’Arechi di Salerno, ci sarà anche la finale di Coppa Italia contro la Juventus, seconda in classifica e che sembra aver mollato la presa. Insomma, una chiusura di carriera alla grande. Per un sogno chiamato tricolore che sarebbe storico per la Roma.