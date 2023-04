Serie A, infortunio ufficiale prima della Roma: salta il big match

Infortunio ufficiale in casa Atalanta e tegola prima della Roma per mister Gasperini. Il tecnico dei bergamaschi perde un elemento in vista delle prossime gare

Lesione muscolare e tegola ufficiale in casa Atalanta. La squadra nerazzurra dovrà fare a meno del calciatore nei prossimi impegni, compreso il big match contro la Roma di José Mourinho. La squadra orobica, che attualmente insegue la Roma a meno cinque punti in campionato, perde un importante elemento in vista delle prossime settimane.

Nuovo infortunio in Serie A, salterà anche la sfida contro la Roma. Non arrivano buone notizie per Gianpiero Gasperini, costretto a rinunciare ad un elemento nella propria rosa in vista delle gare delle prossime settimane. La squadra bergamasca non ha esaurito le speranze di agganciare il treno per la prossima Champions League. Gli orobici sono reduci dalla sconfitta interna subita contro il Bologna di Thiago Motta ma il quarto posto dista appena quattro lunghezze. I bergamaschi ospiteranno la Roma in occasione della trentunesima giornata di Serie A.

Atalanta, tegola Ruggeri per Gasperini: salta la Roma per lesione muscolare

Fuori per infortunio Matteo Ruggeri in casa Atalanta. Il laterale nerazzurro sarà costretto ai box per almeno quattro settimane in seguito alla lesione muscolare accusata prima della sfida contro il Bologna. Il classe 2002 ha trovato continuità questa stagione, realizzando fin qui 15 presenze in maglia Atalanta.

L’Atalanta non avrà a disposizione Matteo Ruggeri per le prossime gare. Il difensore salterà le sfide contro Fiorentina, Roma e Torino a causa della lesione muscolare al bicipite femorale sinistro. Ad evidenziare lo stop del difensore è stato il sito di ‘Sport Mediaset’ che ha evidenziato come il terzino sinistro resterà fermo ai box almeno per quattro settimane. La Roma sarà ospite in casa dell’Atalanta lunedì 24 aprile alle ore 20:45. Pochi giorni dopo la squadra giallorossa ospiterà allo stadio Olimpico il Milan di Stefano Pioli, entrambe le sfide saranno decisive per gli equilibri in zona Europa in Serie A.