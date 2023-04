Ufficiale, ginocchio ko e stagione finita: salta anche la Roma

Nuova tegola ufficiale in Serie A. Ginocchio ko e stagione finita in anticipo per il titolare di centrocampo: salta anche la sfida contro la Roma di Mourinho.

Ennesimo lungo infortunio in Serie A e tegola fino al termine della stagione. Il ginocchio del centrocampista ha subito la lesione di primo grado, la stagione termina in anticipo e salta anche la sfida alla Roma di José Mourinho. Ora il tecnico sarà costretto a cambiare i piani sulla trequarti in vista delle prossime gare, ecco tutti i dettagli sul nuovo stop nel campionato italiano. Ecco il report ufficiale sulle condizioni del calciatore.

Un’altra tegola piove in Serie A con il serio infortunio che chiude in anticipo la stagione di uno dei calciatori che affronterà la Roma. La squadra giallorossa domani tornerà in campo in Europa League, per l’andata dei quarti di finale in casa del Feyenoord. In casa Roma le attenzioni dell’infermeria sono rivolte a Ola Solbakken. L’esterno offensivo norvegese ha subito la lussazione della spalla, già infortunata all’epoca del Bodo-Glimt, durante la sfida in casa del Torino. Il calciatore scandinavo resterà ai box al pari di Rick Karsdorp, fermato dalla lesione al menisco.

Tegola ufficiale in casa Bologna, ginocchio Ko per Soriano: salta anche la Roma

In casa Bologna c’è da riportare l’infortunio ufficiale occorso al centrocampista Roberto Soriano. Il centrocampista felsineo deve fare i conti con un lungo stop che anticipa la fine della stagione. Ecco il report ufficiale emesso dalla società emiliana, la sfida contro la Roma si disputerà allo stadio Dall’Ara il fine settimana del 15 maggio.

Thiago Motta dovrà fare i conti con la tegola Soriano a centrocampo. Il centrocampista classe ’91 ha subito la lesione di primo grado del legamento del ginocchio destro. Lungo stop e stagione chiusa in anticipo per l’ex Sampdoria, costretto ai box dall’infortunio al ginocchio. Ecco il report ufficiale sul sito della società rossoblù: “Si sono allenati tutti in gruppo ad eccezione di Andrea Cambiaso e Marko Arnautovic (differenziato) e di Roberto Soriano, che è stato sottoposto ad esami che hanno evidenziato una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro: i tempi di recupero sono di circa 5-6 settimane.”