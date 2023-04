Ufficiale, designato l’arbitro di Roma-Udinese. Sono due i precedenti col fischietto. Ecco chi dirigerà il match

La Roma ha in mente la partita contro il Feyenoord, il doppio confronto contro gli olandesi che vale l’accesso alla semifinale di Europa League. Ma anche la Serie A, ovviamente, non si ferma, ed ecco che per per la gara di domenica sera all’Olimpico contro l’Udinese è arrivata la designazione ufficiale del direttore di gara.

Sarà Giua a dirigere il match. Mentre gli assistenti saranno Preti e Lombardo. Il quarto uomo sarà Sacchi mentre al Var ci sarà Banti. Avar invece è stato designato Manganiello. Con Giua, in generale, sono due i precedenti. Ecco quali.

Roma-Udinese, fischia Giua

Due vittorie per due partite: una contro lo Spezia un paio di stagioni fa e un’altra contro la Fiorentina in questa stagione. Insomma, i precedenti sono ottimi e la squadra di Mourinho spera che questo trend possa continuare anche perché da adesso in poi e dopo la vittoria contro il Torino i punti valgono davvero doppio per la squadra giallorossa che spera di chiudere tra le prime quattro per potersi accaparrare un posto nella prossima Champions League.

La Roma è in piena corsa, e non vuole lasciare nulla al caso anche perché sappiamo benissimo come gli introiti della massima competizione europea possono pesare sul futuro. Un futuro che prevede acquisti importanti, di spessore, e con lo Special One in panchina. E sappiamo bene, infine, come il portoghese non ha nessuna intenzione di mollare la presa con la società, lui vuole innesti, vuole che la Roma lo accontenti e tutto passa da come si chiuderà questa stagione. Una qualificazione Champions aiuterebbe tutti.